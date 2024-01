United Cup, De Minaur entra in top10: “Ricorderò per sempre questo momento. Non vedo l’ora di giocare l’Australian Open”

Non è bastato all’Australia un super Alex de Minaur per approdare in finale alla United Cup 2024. A contendersi il titolo saranno infatti la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz e la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev, questi ultimi giustizieri proprio degli aussie al termine di un doppio misto al cardiopalma.

Anche in questa occasione, come nelle ultime due edizioni della Coppa Davis, l’Australia si ferma poco prima del traguardo, ma il suo n°1 non ha davvero nulla da rimproverarsi. “È una fine un po’ agrodolce“ – ha esordito il 24enne di Sydney nella conferenza stampa tenutasi a notte fonda dopo la sconfitta contro i tedeschi. “Siamo stati molto sfortunati alla fine per non essere riusciti ad approdare in finale, ma è stato un piacere far parte di questa squadra“, ha detto.

Dopo aver perso all’esordio con Norrie, sotto i colpi di Demon sono caduti Fritz, Djokovic e Zverev: Alex non aveva mai vinto tre partite di fila contro top10, né tantomeno aveva mai piegato il n°1 del mondo. “Mi sono sentito alla grande in campo, riuscendo ad alzare il mio livello dopo la prima partita e ad ottenere molta fiducia. È fantastico aver battuto tre top10 prima dell’Australian Open“. De Minaur si presenta così al primo Slam dell’anno – evidentemente il più importante per lui – con grandi aspettative, da parte sua e del suo pubblico.

Fritz ✅

Djokovic ✅

Zverev ✅

Breaking into the Top 10 ✅



What a week so far for @alexdeminaur! pic.twitter.com/KFAAQkspNZ — Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2024

Lunedì prossimo, infatti, Demon entrerà per la prima volta nella sua carriera in top10, scavalcando Fritz e Ruud (quest’ultimo per appena quindici punti!). Erano ben 17 anni che l’Australia non poteva contare su un giocatore nell’élite del tennis mondiale: l’ultimo ad essere presente tra i primi dieci al mondo fu Lleyton Hewitt nel 2006. “Nessuno merita questo traguardo più di lui” – ha scritto emozionata su X Katie Boulter, fidanzata di Alex e sua prima tifosa (tranne quando ad inizio anno si sono affrontati nella sfida tra Gran Bretagna e Australia).

No I’m not emotional 🥹😭 no person deserves it more than this man 🔥 Only just the beginning. https://t.co/MjUA9bsK81 — Katie Boulter (@katiecboulter) January 6, 2024

“È un momento molto speciale, entrare in top10 a Sydney, sulla Ken Rosewall Arena, davanti a famiglia e amici… lo ricorderò per sempre” – ha proseguito De Minaur durante la sua conferenza stampa. “Sono felice di essere in questa posizione, nonostante ci sarà un po’ di comprensibile pressione. Ho giocato molto bene in questi giorni di avvicinamento all’Australian Open, il mio Slam di casa. Non vedo l’ora di iniziare”.

Nessuno sarà particolarmente felice di vedere il proprio nome sorteggiato vicino a quello di De Minaur nel tabellone del prossimo Australian Open, che verrà sorteggiato giovedì 11 gennaio alle 13 locali, le tre di notte in Italia. Certo, come lui stesso ha voluto ricordare, la pressione sulle sue spalle non sarà poca, ma Alex ha più volte mostrato nel corso della sua carriera di essere in grado di esaltarsi di fronte al suo pubblico.

“Sono molto felice di com’è iniziato il mio 2024“ – anche perché sarebbe piuttosto difficile essere tristi dopo questi risultati – “e spero vivamente di poter continuare su questa strada”. E a chi non ha mai creduto in lui, De Minaur risponde: “Ognuno ha diritto ad avere le proprie opinioni, ma io uso tutti questi commenti negativi come motivazione. Sui social leggevo e leggo commenti secondo i quali non sarei diventato un buon giocatore, non sarei migliorato e non ce l’avrei fatta. È anche grazie a questo se voglio a tutti i costi tirare fuori il meglio di me“ – ha concluso l’australiano.