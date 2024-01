United Cup, Zverev euforico e senza freni: “Oggi Angie ci ha salvato il c**o!”

Dopo aver terminato il doppio misto alle 2.20 locali – e aver battagliato prima per altre due ore e tre quarti contro Alex de Minaur – Alexander Zverev si è presentato in conferenza stampa insieme ad Angelique Kerber e al capitano Torben Beltz. La gioia e l’euforia di un successo sudatissimo vanno subito messi da parte, dato che la Germania avrà ben poco tempo per recuperare: domenica mattina, infatti, sfiderà la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz per conquistare la United Cup 2024.

La tarda ora in cui si è tenuta la conferenza potrebbe aver avuto qualche conseguenza sui freni inibitori di Sascha, le cui primissime parole sono state: “Sono felice perché Angie ci ha salvato il c**o oggi!“ – ha detto Zverev senza mezzi termini. Lo sforzo di Kerber, comunque, ha più volte rischiato di essere vano, visto che nel doppio misto la Germania ha dovuto annullare due match point: “ci sono state così tante emozioni nell’ultimo match, con match point annullati da entrambe le parti. Siamo felici di essere in finale, anche se sicuramente i più contenti sono i polacchi, già a letto da tre ore“.

Per la prima volta dal suo rientro, al quarto tentativo Angelique Kerber è finalmente riuscita a vincere un match in singolare, anche lei cancellando due match point ad Ajla Tomljanovic. “È stato un match molto intenso, è ancora più complicato affrontare Ajla in Australia. Sono felice della mia vittoria, ma anche molto orgogliosa di come la squadra ha reagito in doppio misto“. All’ultimo atto la neo-mamma tedesca sfiderà la n°1 del mondo Iga Swiatek, in una sfida proibitiva in cui, tuttavia, Angie dice di “non aver nulla da perdere“.

Il microfono è poi tornato a Zverev, che prima non ha risparmiato i complimenti verso Alex de Minaur – primo australiano ad entrare in top10 dal 2006 – quindi ha fatto il punto su Hubert Hurkacz, suo prossimo avversario. “De Minaur ha giocato in maniera incredibile, penso che sia la partita migliore che ha fatto contro di me. È in una forma incredibile: di solito colpisce molto presto con il rovescio, lo ha sempre fatto nel corso della sua carriera. Oggi però è riuscito a fare lo stesso anche con il dritto, che di solito era un po’ il suo colpo più incerto, mentre oggi è stato per distacco il migliore. Anche la sua seconda di servizio mi ha sorpreso molto. Ha battuto Djokovic in due set, poi me: è molto pericoloso in questo momento“.

Per quanto riguarda Hurkacz, invece, Zverev ha sottolineato le evidenti differenze tra il polacco e l’australiano: “affrontare Hubi sarà molto diverso rispetto ad Alex. Ci sarà probabilmente da correre molto meno e ci saranno meno scambi lunghi, ma non vedo l’ora di affrontarlo. Penso sarò un po’ più stanco di lui e che, indipendentemente dagli avversari, la Polonia sia la favorita in assoluto. Io però non vedo l’ora di giocare, siamo molto contenti di essere in finale” – ha concluso Sascha.