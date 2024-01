Rybakina domina Sabalenka: “Non è stato facile come sembra guardando il punteggio”

Primo torneo dell’anno e arriva subito un titolo per Elena Rybakina. La tennista kazaka completa una settimana da sogno conquistando il WTA 500 di Brisbane condendo solo tre game ad Aryna Sabalenka (6-0 6-3). La kazaka conquista il sesto titolo della sua carriera, il terzo sul duro, lasciando per strada solo 15 giochi nel percorso che dal primo turno l’ha condotta sino al trofeo.

Successo al Brisbane International presented by Evie che vendica la sconfitta subita in chiusura di 2023 alle WTA Finals di Cancun e dà fiducia alla kazaka in vista dell’Australian Open, torneo che l’anno scorso l’ha vista giocare l’ultimo atto proprio contro Sabalenka. Una settimana che lascia Rybakina contenta di quanto fatto, soprattutto del modo in cui il risultato è arrivato. Ripercorriamo, quindi, i passaggi principali della conferenza stampa della tennista kazaka, che da lunedì salirà al numero 3 al mondo scavalcando Coco Gauff.

D. Le sfide con Aryna sono sempre stato molto combattute. Che emozioni hai provato nel primo set, che hai conquistato abbastanza velocemente?

ELENA RYBAKINA: “Penso che il risultato non corrisponda alla realtà perché ad essere onesti tutti i game sono stati abbastanza combattuti. In un paio di momenti forse sono stata un po’ più fortunata di lei. Sapevo che, a prescindere dal risultato, il secondo set sarebbe stato comunque difficile. Ci sono stati degli istanti in cui la situazione avrebbe potuto cambiare direzione. Non mi aspettavo questo tipo di punteggio ma penso che non sia stato così facile come potrebbe sembrare dall’esterno, guardando solo allo score.”

D. Andrai ad Adelaide o hai deciso di ritirarti, visto il titolo vinto a Brisbane? Se hai scelto di concentrarti su Melbourne questo match dovrebbe darti abbastanza fiducia. Sei riuscita a prenderti una piccola rivincita in una finale contro Sabalenka e per questo dovresti arrivare a giocare lo Slam con maggiore fiducia in te stessa.

ELENA RYBAKINA: “Sicuramente dà fiducia, perché quelle contro Aryna sono sempre delle dure battaglie. Questa settimana rappresenta solamente l’inizio della stagione per tutte. Ho la sensazione che non tutte abbiano già raggiunto la loro forma migliore. Io sto giocando bene adesso, quindi spero, di continuare a farlo. Il piano rimane quello di andare ad Adelaide perché penso di aver giocato molto bene questa settimana e mi sento bene anche fisicamente. Direi che non avevo abbastanza ore di allenamento nelle gambe prima di venire qui, rispetto a quelle che avrei voluto, perché mi sono ammalata di nuovo. Questa settimana è stata un po’ inaspettata, per quanto riguarda il risultato. Per me era più importante rimettersi in forma e recuperare dal malanno. Ad Adelaide le condizioni saranno diverse, vedremo come andrà.”

D. Cosa ti ha soddisfatto maggiormente del tuo gioco in questa settimana?

ELENA RYBAKINA: “Ne abbiamo parlato molto con il mio allenatore. Non ero riuscita ad allenarmi abbastanza la settimana prima di venire qui e inoltre i primi giorni qui sono stati davvero duri con il jet lag e tutto il resto.

In realtà abbiamo parlato e guardato un po’ di tennis. Di solito non abbiamo molto tempo per farlo. Inoltre all’inizio della settimana pioveva, quindi ero di nuovo pronta per allenarmi ma a causa del tempo non potevo farlo. Sono semplicemente soddisfatta di come ho iniziato il torneo perché non mi sentivo al meglio fisicamente dopo essere stata male e tutto il resto. Felice che sono riuscita a portare in campo ciò di cui abbiamo parlato con il mio allenatore e aver preso le giuste decisioni in campo.”

D. Il servizio è una grande risorsa per te. Quanto sei sicura di te in questo momento? Quanta differenza fa questo fondamentale nel tuo gioco quando giochi in questo modo?

ELENA RYBAKINA: “Dà sicuramente fiducia. Sono contento della varietà del mio servizio anche perché penso che sia cambiato un po‘. Questo è ciò di cui abbiamo parlato anche con il mio allenatore. A volte non è solo una questione di velocità, è il posizionamento e la scelta del momento giusto per variare il modo di servire. Penso che sotto questo aspetto sono migliorata un po’. Ascolto molto il mio allenatore, ed è una buona cosa (sorride). Sono semplicemente contenta di questo.”

D. Un anno è un periodo lungo nel tennis. Lo scorso anno hai salutato l’Australia con una sconfitta in finale. Oggi hai parlato di portare a casa un po’ di fiducia dalla vittoria del titolo qui a Brisbane. Come può influenzare il tuo modo di giocare il ripensare alla finale dello scorso anno?

ELENA RYBAKINA: “Aryna ha giocato davvero bene la partita dello scorso anno a Melbourne. Ha rischiato in alcuni momenti e questo l’ha premiata. Non posso dire molto a riguardo. Inoltre non abbiamo giocato così tante volte dopo la finale di Melbourne. Abbiamo appena capito cosa piace fare in campo all’avversaria e cosa no. Indipendentemente dal punteggio le sfide con Aryna sono sempre battaglie dure.”

D. L’anno scorso hai iniziato la tua avventura all’Australian Open sul campo 13. Ti aspetti di giocare sul centrale quest’anno?

ELENA RYBAKINA: “Spero di giocare sin dall’inizio su uno dei campi più importanti. Lo scorso anno fui turbata dal fatto di giocare su quel campo, adesso non mi importa più di tanto su quale campo giocherò. Cerco solo di concentrarmi sul mio gioco e di andare il più avanti possibile nel torneo così da poter giocare sempre sul Centrale.”