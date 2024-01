Australian Open: Alina Korneeva e Brenda Fruhvirtova due teenager in mezzo ai grandi

Nel lontano 2007, Caroline Wozniacki (ex numero uno del ranking WTA) e Tamira Paszek (ex numero 28 del ranking WTA), vincevano il loro primo turno a Wimbledon all’età di 16 anni. Nello stesso anno in Russia e in Repubblica Ceca, nascevano due ragazze che nell’Australian Open 2024 ripeteranno lo stesso record. Si tratta di Alina Korneeva, moscovita, nata il 23 Giugno del 2007 e Brenda Fruhvirtova, nata a Praga il 2 Aprile del 2007. Non è stata un’impresa facile per le due giovani tenniste che hanno dovuto superare tre turni di qualificazione prima di accedere al tabellone principale. Sul campo 17, Fruhvirtova ha battuto Anna Bogdan per 2-6 6-4 6-3, in rimonta dopo tre set combattuti. Sul campo 6 poi anche Alina Korneeva si è aggiudicata la partita con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo aver perso il primo parziale.

Nel 2023, Alina Korneeva si è aggiudicata due titoli del Grande Slam junior all’Australian Open prima, e al French Open poi, facendo persino partire le voci di un possibile Grande Slam, poi arrestatosi con la semifinale di Wimbledon, ma si è potuta accontentare con il raggiungimento della posizione numero 1 dell’ITF world ranking. Nell’ultimo anno ha lavorato duramente e il suo tennis è salito molto di livello, tanto da entrare nel suo primo tabellone WTA, nel torneo di Hong Kong, dove ha vinto all’esordio contro Valeria Savinykh nell’ottobre del 2023. Ma non solo, prima di questi successi è riuscita a vincere l’ITF $15k di Casablanca, il $60k di Pretoria (battuta Babos in finale) e, ancora più importante, il $100k a Figueira da Foz contro la francese Carole Monnet.

“Ovviamente sono molto felice del risultato di oggi e ancora non ho realizzato che non sto più giocando nel circuito junior”, ha dichiarato la Korneeva in conferenza stampa dopo il match vinto a Melbourne. Ha poi proseguito dicendo “c’è differenza tra giocare a livello junior e senior. Si tratta sempre di tennis ma c’è un aspetto mentale che è molto più importante”. Anche se a livello di preparazione non c’è stato molto di diverso. “Faccio le stesse cose che faccio per altre partite. Ovviamente tutta la mia famiglia e la mia squadra hanno detto che, come ogni partita, devo solo divertirmi perché ho solo 16 anni e non ho l’imperativo assoluto di vincere la partita. Ho solo bisogno di mostrare il mio meglio e questo è tutto”.

Avere un successo Slam seppur junior alle spalle comunque aiuta nella sua adattabilità a Melbourne. “Non sto cercando di pensare a cosa ho fatto l’anno scorso e cosa ho vinto l’anno scorso, provo solo a pensare a cosa devo fare adesso, cosa devo fare nella prossima partita” ha detto la numero 179 del mondo. “Ma, ovviamente, allo stesso tempo è bello aver già giocato agli Australian Open. Conosco l’organizzazione. Conosco alcune persone qui, alcuni organizzatori, e loro conoscono me. Penso sia positivo per la mia preparazione”. La sua prossima avversaria uscirà dalla sfida Beatriz Haddad Maia contro Linda Fruhvirtova.

Brenda Fruhvirtova sotto la guida di Nicolas Massù, si appresta a sfidare Sabalenka

E a proposito di Fruhvirtova, anche la più piccola delle sorelle, la 16enne Brenda Fruhvirtova come detto in apertura ha superato il primo turno. La numero 107 del mondo è allenata da Nicolas Massù, unico tennista ad aver trionfato sia in singolare che in doppio alle Olimpiadi di Atene 2004. “Lavoriamo da poco assieme ma mi conosce già molto bene. Mi capisce e sa cosa dirmi e quando”, ha dichiarato la tennista ceca dopo la vittoria contro Anna Bogdan. Una partita non facile per lei, specialmente per un problema al polso e alla spalla. Problemi che non le hanno impedito di vincere perché, come ha dichiarato in conferenza stampa “ci sono solo quattro Slam all’anno e ho pensato che, anche se non mi sentivo bene oggi, avrei dovuto comunque lottare e cercare di portare a casa più giochi e punti possibili”.

La tennista, nonostante la giovane età, dimostra di avere grande carattere e di essere pronta e determinata anche per la sua prossima sfida contro la numero due del mondo, Aryna Sabalenka. “Sicuramente sarà una grande esperienza”, ha detto Fruhvirtova. “Spero di avere un campo grande o più grande di quello di oggi. Davvero non vedo l’ora!” D’altronde il suo carattere l’aveva già dimostrato nel 2022 quando, a soli 15 anni, conquistava i titoli di Mogyorod, Klosters, Braunschweig, Santa Margherita di Pula e Danderyd nel circuito ITF. Due tenniste che puntano a fare la storia di questo sport e che hanno un unico grande obbiettivo: diventare le più forti di tutte.

Jacopo Dantona