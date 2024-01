Più velocità e flessibilità con le nuove scarpe da tennis SOLUTION SPEED™ FF 3, modello di punta ASICS dello stile di gioco all-court

ASICS lancia la nuova scarpa da tennis SOLUTION SPEED™ FF 3, dotata della nuova tecnologia PRECISION-SOLE™. La suola, sviluppata utilizzando l’intelligenza artificiale e la tradizionale maestria giapponese, offre una migliore combinazione di flessibilità e aderenza, requisiti essenziali per i tennisti veloci e che giocano all-court.

• Traspirabilità migliorata: il tessuto in mesh ingegnerizzato sostituisce il TPU per un’esperienza di calzata più leggera e confortevole.

• Partenza più veloce: la tecnologia SPEEDTRUSS™ aggiornata migliora la flessibilità e la velocità per partenze fulminanti.

• Un impatto sull’ambiente più leggero per un futuro più radioso: la prima scarpa da tennis di ASICS che comunica in modo trasparente le emissioni totali di CO₂ per paio.

Il top 10 Alex de Minaur e la medaglia d’oro olimpica in singolare e medaglia d’argento in doppio e numero 14 al mondo Belinda Bencic, hanno scelto di indossare SOLUTION SPEED™ FF 3 durante i prossimi match.

“Sono entrata a far parte del team ASICS nell’aprile del 2023, anche se in realtà la serie SOLUTION SPEED™ FF è quella che preferisco da molto tempo”, ha dichiarato Belinda Bencic. “Mi sento fortunata a poter rappresentare un brand di tennis leader sul mercato come ASICS. Ora che mi sono avvicinata al team, sono rimasta sbalordita dalla professionalità con cui curano ogni dettaglio. Quando entro in campo e indosso ASICS mi sento davvero inarrestabile”.

“Poter dare il mio feedback su come migliorare una scarpa già molto buona è stato un processo fantastico”, ha dichiarato Alex de Minaur. “Per la SOLUTION SPEED FF™ 3, l’azienda ha lavorato per darmi ciò di cui avevo bisogno, ovvero maggiore flessibilità e una sensazione di leggerezza, oltre a un’importante evoluzione con la suola PRECISON-SOLE™. Questo dimostra l’attenzione che ASICS riserva sempre ai dettagli quando crea nuovi modelli di scarpe, ed è per questo che per me sono le migliori. Quando scendo in campo con ASICS sono sicuro di star indossando il meglio”.

L’azienda giapponese sviluppa scarpe da tennis basate sullo stile di gioco, il modo in cui un tennista si muove sul campo. La SOLUTION SPEED FF™ 3 è il modello di punta dello stile di gioco all-court, per un player alla ricerca di maggiore velocità, flessibilità e leggerezza senza sacrificare il comfort.

“Con ogni nuovo prodotto che lanciamo, partiamo sempre dai pilastri fondamentali della ASICS Design Philosophy: ci avvaliamo di test di usura dei materiali svolti da atleti, principi di scienza biomeccanica, materiali riciclati e decenni di continua innovazione per creare prodotti che ottimizzino il benessere mentale e fisico.” ha dichiarato Tatsuya Ishikawa, Global Product Manager per le calzature da tennis. “SOLUTION SPEED™ FF 3 è una grande testimonianza di questo processo e siamo certi che sarà un prodotto innovativo per i giocatori veloci all-court”.

Un’impronta più leggera per un futuro più radioso.

La SOLUTION SPEED FF™ 3 è la prima scarpa da tennis di ASICS a introdurre il logo che riporta le emissioni totali di CO₂ per ogni paio di scarpe create. Un passo avanti nella riduzione delle emissioni totali nella catena del valore, per un futuro più radioso.

La SOLUTION SPEED FF™ 3 è disponibile presso i negozi ASICS, lo store online e i punti vendita specializzati al prezzo di euro 150.

Vuoi saperne di più? Vai su asics.com