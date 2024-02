Italiani in campo oggi sabato 10 febbraio: semifinale per Darderi, Trevisan, Vavassori e non solo in qualificazioni. A che ora e dove vederli

Una semifinale ATP e tante qualificazioni per gli italiani in campo oggi, impegnati in 3 diversi continenti.

A Cordoba, intorno alle 23.30 (ora italiana), Luciano Darderi affronta Sebastian Baez per un posto nella finale del 250 argentino. L’argentino arriva da un buon percorso con un solo set perso in due partite, e una percentuale di vittorie su terra rossa di massimo livello. Un solo precedente fra i due, proprio a Cordoba, dove l’anno scorso Darderi ottenne la prima vittoria ATP della sua carriera. Ora si gioca un posto all’atto conclusivo, stessi campi e stesso avversario. Partita di altissima importanza, con un quoziente di difficoltà non inferiore. Bisogna provarci, fare un tentativo per un’impresa che risulterebbe storica.

Verso le 19, Andrea Vavassori sfida Pedro Martinez sul campo numero 2 dell’Argentina Open, torneo 250 di Buenos Aires. L’italiano affronta la testa di serie numero 4, partendo con i pronostici a sfavore. Sulla carta, resta un avversario del tutto abbordabile per Andrea, che su questa superficie è in grado di esprimere il proprio miglior tennis. Nessun precedente fra i due, sfida inedita che preannuncia equilibrio.

Al Delray Beach Open, sui campi statunitensi, Flavio Cobolli è fronteggiato all’ucraino Illja Marčenko, numero 234 del mondo. Ex numero 49 del ranking ATP, l’ormai trentaseienne ucraino è alle fasi finali della propria carriera. I due si sono già affrontati nel 2021, al challenger di Biella, 2 set a 0 a favore Marcenko. Per l’italiano, testa di serie numero 1 delle qualificazioni, resta un avversario da non sottovalutare. Il romando è in splendida forma, serve dare continuità ai grandi risultati dell’ultimo periodo.

Tornando in Europa, più precisamente in Olanda, Giulio Zeppieri affronta Bautista Agut per un posto nel main draw del Rotterdam Open. Sfida di relativo equilibrio, almeno sulla carta, con lo spagnolo rientrato da pochissimo dall’infortunio che lo ha costretto ad allontanarsi per oltre un anno dal circuito. Non benissimo in Francia per l’azzurro, che ha bisogno di ritrovare il tennis meraviglioso messo in campo a Melbourne. L’avversario, seppur più alto in classifica, sembra battibile. Resta da vedere il livello con cui scenderanno in campo entrambi i giocatori, spesso vittima di poca continuità.

Unica ragazza impegnata oggi, Martina Trevisan aspetta le 12.30 per scendere in campo contro Greet Minnen, tennista belga numero 75 della classifica mondiale. L’azzurra, nella sfida precedente, ha battuto la tedesca Friedsam, per 6-2 7-6(3), indirizzandosi verso un altro turno di qualificazioni da favorita. Maggiori difficoltà per la belga all’esordio, sconfitta nel primo set, trionfa in rimonta al terzo 1-6 6-3 6-0. Martina, da quarta testa di serie, resta la giocatrice favorita, verso un posto nel tabellone principale del WTA di Doha.

Quote

Darderi parte ovviamente sfavorito anche secondo i bookmakers, che danno una sua vittoria a 2.60. Leggermente più alta su Bet365, 2.63. Baez favorito, ma neanche troppo: 1.48 su Better, Eurobet, Goldbbet e Sisal, 1.50 su Bet365.

Per Wave, la sfida è equilibrata: quota leggermente superiore su molti bookmaker, spesso lo troviamo quotato alla pari con lo spagnolo, intorno all’1.90. Parte svantaggiato su Better e Goldbet, con una differenza che non va mai oltre i due punti.

Per Marchenko, sembrano non esserci speranze. Una sua vittoria è data a 3.35 su Better Goldbet, ancora superiore su Eurobet e Snai, 3.40 e 3.45. Cobolli è largamente favorito, quotato 1.30 su ogni piattaforma.

La Trevisan, a sorpresa, parte con quote maggiori, 1.90 su Better, Goldbet e Planetwin. La belga, leggermente avvantaggiata, 1.84 su Better e Goldbet, 1.80 su Planetwin.

Dove vedere i match

Darderi sarà ovviamente visibile su Sky, titolare dei diritti del torneo di Cordoba. In streaming, su Now e SkyGo. Come Martina Trevisan al WTA 1000 di Doha, di cui l’azienda sopracitata detiene i completi diritti. Non ci sono coperture televisive per i match delle qualificazioni.

Italiani in campo sabato 10 febbraio

ATP Cordoba, semifinale: [Q] L. Darderi – [2] S. Baez, campo principale, ore 23.30 circa

ATP Rotterdam, qualificazioni: G. Zeppieri – R. Bautista Agut, Court 1, ore 11.00 circa

ATP Buenos Aires, qualificazioni: A. Vavassori – [4] P. Martinez, campo 2, a partire dalle 18.40

ATP Delray Beach, qualificazioni: [1] F. Cobolli – I. Marchenko, campo 1, dalle 16.00

WTA Doha, qualificazioni: [4] M. Trevisan – [13] G. Minnen, Grandstand 4, ore 13.30 circa



