WTA Miami: wild card per Halep offerta da James Blake in persona

Appena lasciata ‘a racchetta libera’ ed è già stata invitata dall’altra parte del mondo. A fare quello che ama, quello per cui ha tanto combattuto. Si parla chiaramente di Simona Halep, che nella giornata di martedì 5 marzo ha potuto tirare uno se non il più grande sospiro di sollievo della sua vita. La sentenza del tribunale sportivo di Losanna le ha probabilmente salvato la carriera, poiché le accuse per doping che le erano state mosse dall’ITIA qualche mese fa avevano previsto un suo allontanamento dalle competizioni lungo ben quattro anni. Questo avrebbe significato poterla rivedere con in mano una racchetta in un torneo ufficiale solo a ottobre 2026, alla veneranda età di 35 anni. Ma, per fortuna, non dovrà aspettare così a lungo.

Il TAS infatti ha ridotto la sua squalifica a nove mesi e Halep, lontana dal circuito dallo US Open 2022, potrà quindi tornare già da subito a calcare i tanto amati campi da tennis. James Blake, direttore del 1000 di Miami, non si è fatto mancare l’occasione e, secondo quanto riportato da Antena 3 CNN, ha già inviato uno speciale e personale invito alla tennista rumena per partecipare come WC al torneo statunitense. “Io […] invito ufficialmente Simona Halep e la sua squadra al nostro torneo”, le parole dell’ex numero 4 al mondo che quindi, dopo Emma Raducanu, Venus Williams e Caroline Wozniacki, vorrà anche la tennista di Costanza nel suo parterre di star presenti in Florida.

Ora, spetterà alla rumena e al suo team decidere se accettare o meno la WC per Miami, nel quale ha messo piede per la prima volta nel 2011 e dove ha raggiunto due volte il penultimo atto (2015 e 2019). Non si sa se la vincitrice di due prove dello Slam sia già pronta per tornare a questi livelli e la sua preparazione attuale glielo consenta. In ogni caso, se non dovesse essere a Miami, il suo rientro sarebbe comunque imminente. A breve rivedremo Halep in campo, questo è certo. Nient’altro potrà fermarla.