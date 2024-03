Il pronostico di Federer per Indian Wells: “Djokovic favorito. Sinner è migliorato molto. Peccato che Rafa si sia ritirato...”

Nel corso di una lunga chiacchierata con il noto network televisivo americano NBC, Roger Federer ha provato a fare il suo pronostico su quello che sarà il vincitore del BNP Paribas Open di Indian Wells. Non prima, però, di aver spiegato il perché della scelta del Chase Center come sede dell’edizione 2025 della Laver Cup: “Si tratta di un luogo più che confortevole per giocare a tennis” ha dichiarato il l’otto volte trionfatore di Wimbledon. “Sono sicuro che i fan della Bay Area metteranno da parte le rivalità, sedendo vicini e facendo il tifo insieme. Questo non capita da nessun’altra parte. I Golden State Warriors, per esempio, hanno riportato San Francisco sulla mappa del basket mondiale e molti tennisti sono a loro volta fan della NBA. Per questo saranno emozionati dal fatto di giocare in una delle arene più spettacolari del mondo”.

L’attenzione di Federer si è poi spostata su Indian Wells e sulla lotta serrata per la conquista dello scettro finale all’Open californiano. “Penso che Djokovic sia il grande favorito” Ha sottolineato Roger, aggiungendo pure che “Sinner, invece, è migliorato molto e non ha più perso dopo il trionfo all’Australian Open. Anche Alcaraz è ritornato a giocare ed è il campione in carica, quindi penso che il vincitore sarà uno di quei tre ragazzi. Rafa, purtroppo, si è ritirato…” ha chiosato con un pizzico di amarezza l’ex tennista svizzero.

Per ciò che concerne la sua vita al di fuori dei campi da tennis, Federer si è detto piuttosto sereno: “Ora ho una palestra che prima non avevo. Stranamente, l’ho ottenuta la settimana dopo il mio ritiro, quindi ora devo usarla. Ci vado quattro volte a settimana e mi alleno. Meno pressione è la mia parte preferita della pensione!” Ha scherzato l’ex numero uno del mondo. Per poi proseguire: “E non devo mettere a dura prova il mio corpo quando non sono pronto per giocare, quindi è un grande sollievo. Gioco a squash, tennis e nuoto molto adesso. In realtà sto cercando di rimanere molto attivo. Sto ancora facendo la riabilitazione per il ginocchio. Cerco di allenarmi il più possibile“, ha spiegato.

Non sono mancate, infine, alcune riflessioni scherzose sul padel e sul pickleball, due discipline in continua crescita. Almeno nel Vecchio Continente. “In Europa abbiamo molto padel, ci ho giocato solo due volte. E il pickleball l’ho solo visto. Non ho mai giocato a pickleball, che ci crediate o no. Ho sentito che è molto popolare, in rapida crescita da queste parti, quindi dovrei iniziare a giocarci, chi lo sa. So che Jack Sock è nel tour lì e anche altri tennisti ci stanno provando”.

Francesco De Salvin