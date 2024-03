Billie Jean King Cup, qualificazioni: in campo Swiatek, Osaka e Pegula

Dal 12 al 14 aprile si terranno i match di qualificazione della Billie Jean King Cup 2024 in varie sedi in giro per il globo. Dagli 8 scontri usciranno le Nazionali che dal 12 al 17 novembre si daranno battaglia nelle Finals di Siviglia e che raggiungeranno le quattro selezioni già con il pass in tasca, ossia Canada (campione in carica), Italia (finalista), Repubblica Ceca (wild card) e Spagna (Paese ospitante). A poco meno di un mese dai primi impegni, intanto, sono state rese ufficiali tutte le convocazioni dei diversi capitani, tra conferme e graditi ritorni.

Dopo quattro anni – con una maternità di mezzo – Naomi Osaka torna a rappresentare il Giappone (l’ultima volta fu nel 2020) e lo farà contro il Kazakistan a sua volta privo della tennista più forte, Elena Rybakina. In casa Polonia è da segnalare il ritorno, in seguito all’ultima apparizione nel 2022, di Iga Swiatek, n. 1 del mondo, che proverà a migliorare la serie di cinque successi consecutivi con la maglia del suo Paese.

Stati Uniti privi di Cori Gauff, ma con una squadra molto competitiva in cui spicca la presenza di Jessica Pegula, Madison Keys e dell’emergente Emma Navarro. Presente Beatriz Haddad Maia in rappresentanza del Brasile, Elina Svitolina per l’Ucraina, Angelique Kerber per la Germania e Caroline Garcia per la Francia. Tanta curiosità intorno al ritorno alle competizioni di Simona Halep, dopo il rientro dalla squalifica per doping, con la Romania, mentre Samantha Stosur, alla prima da capitano sulla panchina dell’Australia, ha convocato Arina Rodionova, che dal 2017 non riceveva una chiamata.

Billie Jean King Cup 2024, tutte le convocazioni

Australia – Messico

Stadio: Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia (cemento outdoor)

Australia

Arina Rodionova

Daria Saville

Storm Hunter

Taylah Preston

Ellen Perez

Capitano: Samantha Stosur

Messico

Fernanda Contreras

Marcela Zacarias

Maria Fernanda Navarro Oliva

Giuliana Olmos

Capitano: Agustin Moreno

Svizzera – Polonia

Stadio: Jan Group Arena (Swiss Tennis Arena), Biel, Svizzera (cemento indoor)

Svizzera

Viktorija Golubic

Céline Naef

Simona Waltert

Jil Teichmann

Capitano: Heinz Günthardt

Polonia

Iga Swiatek

Magdalena Frech

Magda Linette

Kataryzna Kawa

Maja Chwalinska

Capitano: Dawid Celt

Francia – Gran Bretagna

Stadio: Le Chaudron, Le Portel, Francia (terra rossa indoor)

Francia

Caroline Garcia

Clara Burel

Diane Parry

Kristina Mladenovic

Capitano: Julien Benneteau

Gran Bretagna

Katie Boulter

Harriet Dart

Heather Watson

Emma Raducanu

Capitano: Anne Keothavong

USA – Belgio

Stadio: USTA National Campus, Orlando, USA (cemento outdoor)

USA

Jessica Pegula

Madison Keys

Emma Navarro

Caroline Dolehide

Taylor Townsend

Capitano: Lindsay Davenport

Belgio

Sofia Costoulas

Hanne Vandewinkel

Marie Benoit

Kimberley Zimmermann

Capitano: Wim Fissette

Giappone v Kazakistan

Stadio: Ariake Coliseum, Tokyo, Giappone (cemento indoor)

Giappone

Nao Hibino

Mai Hontama

Naomi Osaka

Ena Shibahara

Shuko Aoyama

Capitano: Ai Sugiyama

Kazakistan

Yulia Putintseva

Zhibek Kulambayeva

Aruzhan Sagandikova

Anna Danilina

Zarina Diyas

Capitano: Yuriy Schukin

Brasile – Germania

Stadio: Ginásio Ibirapuera, São Paulo, Brazile (terra rossa indoor)

Brasile

Beatriz Haddad Maia

Laura Pigossi

Carolina Alves

Luisa Stefani

Ingrid Martins

Capitano: Luiz Francisco Garcia Peniza Neto

Germania

Tatjana Maria

Laura Siegemund

Anna-Lena Friedsam

Angelique Kerber

Capitano: Rainer Schüttler

Slovacchia – Slovenia

Stadio: Peugeot Arena in NTC, Bratislava, Slovacchia (cemento indoor)

Slovacchia

Anna Karolina Schmiedlova

Rebecca Sramkova

Viktoria Hruncakova

Renata Jamrichova

Tereza Mihalikova

Capitano: Matej Liptak

Slovenia

Tamara Zidanšek

Veronika Erjavec

Pia Lovric

Nina Potocnik

Ela Milic

Capitano: Andrej Kraševec

Ucraina – Romania

Stadio: Racquet Park Drive at Amelia Island, Fernandina Beach, USA (terra rossa outdoor)

Ucraina

Elina Svitolina

Lesia Tsurenko

Yuliia Starodubtseva

Liudmyla Kichenok

Nadiia Kichenok

Capitano: Mykhailo Filima

Romania

Ana Bogdan

Jaqueline Cristian

Anca Todoni

Mara Gae

Simona Halep

Capitano: Horia Tecau