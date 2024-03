Indian Wells, il programma di sabato 16 marzo: Sinner-Alcaraz alle 21.30, poi Medvedev-Paul

Tempo di semifinali al BNP Paribas Open di Indian Wells. E tempo di rivincita, dal momento che si ripeterà lo scontro della passata edizione, quando Carlos Alcaraz batté Jannik Sinner andando poi a vincere il titolo.

La sfida (non prima delle 21.30 italiane) promette scintille, con l’azzurro che dallo scorso US Open in poi ha messo un’altra marcia, raccogliendo i frutti di un lungo percorso di lavoro. Due sole sconfitte da allora (Shelton a Shanghai, Djokovic alle ATP Finals), nessuna in questa stagione su sedici incontri disputati. E lo spagnolo numero 2 del mondo, viceversa deludente dopo lo Slam newyorchese, è tornato a mostrare il suo miglior tennis in California, battendo comodamente Sascha Zverev (e le api).

A dispetto di quanto assicurato da Jannik, per il grande pubblico il duello assume un ulteriore motivo di interesse perché, come ricordato dal direttore Scanagatta, in palio c’è il secondo posto in classifica, vale a dire che la vittoria varrebbe a Sinner il sorpasso e un nuovo best ranking dietro solamente a Novak Djokovic.

I confronti diretti dicono 4 pari, contando anche la loro prima sfida a livello Challenger nel 2019. Quella vittoria di Carlos tecnicamente conta molto poco e non perché avvenuta in un circuito minore, bensì perché nessuno dei due è lo stesso giocatore di cinque (già cinque?) anni fa, però qualcosa a livello psicologico vale.

A seguire, sarà la volta del numero 4 del mondo e finalista uscente Daniil Medvedev opposto allo statunitense Tommy Paul. 2-0 i precedenti a favore del ventiseienne moscovita.

Il programma sullo Stadio 1 sarà però aperto dalla finale del doppio WTA: Elise Mertens e Su-Wei Hsieh contro Storm Hunter e Katerina Siniakova a partire dalle 19.