WTA Miami: cade anche l’ultima italiana in gara, Paolini sconfitta

[20] E. Navarro b. [12] J. Paolini 6-2 3-6 6-0

Si interrompe al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini al Miami Open 2024. La n. 1 d’Italia è stata sconfitta in tre set dalla statunitense Emma Navarro, testa di serie n. 20 del torneo e recente quartofinalista al BNP Paribas Open di Indian Wells. L’italiana quindi non riesce a prendersi la rivincità contro Navarro dopo la sconfitta di febbraio a Doha, anche in quel caso match influenzato dalla pioggia.

Terzo turno difficile quello di Paolini, che si è trovata di fronte a una giocatrice in ascesa, sicuramente in grande forma e molto a suo agio sul cemento. Paolini ha pagato la differenza in prestanza fisica e l’attaccabilità sulla sua seconda di servizio, con la quale ha portato a casa poco più di un punto su tre.

Paolini ha anche concesso ben 19 palle break in tutto il match, e anche se è riuscita ad annullarne ben 12, lo squilibrio nella fase di gioco con Navarro in risposta ha avuto un effetto decisivo sul risultato del match.

Inizio subito complicato per l’italiana, che ha perso il servizio subito nel terzo game trovandosi immediatamente costretta a inseguire. Tenuto il servizio a zero per rimanere in scia all’avversaria sul 2-3, Paolini subiva però un parziale di 12 punti a 1 che consentiva a Navarro di chiudere il primo set per 6-2 dopo soli 30 minuti di gioco.

Le difficoltà della giocatrice toscana continuavano anche nel secondo set, soprattutto al servizio, con il quale doveva affrontare ben sette palle break nei primi due turni di battuta. Ma con il carattere di ferro che tutti abbiamo imparato a conoscere, Paolini rovesciava il set strappando per la prima volta in servizio all’avversaria e avanzando sul 4-2. Finalmente anche l’azzurra riusciva a fare male in risposta, rendendo combattuti i game di servizio dell’avversaria. Tre break consecutivi mandavano Paolini al servizio per il set sul 5-3 quando conquistava il secondo parziale per 6-3 al quarto set point in 43 minuti di gioco.

Il match si è deciso tutto nei primi tre giochi del terzo set, nei quali Paolini ha avuto tre palle break, senza sfruttarne alcuna, mentre Navarro ha fatto centro al primo colpo, aiutata da un brutto diritto a metà rete di Jasmine.

Da lì in poi è stata tutta una discesa fino al 6-0 finale per la giocatrice americana, che in un’ora e 52 minuti ha così conquistato il suo lasciapassare per il quarto turno del Miami Open dove incontrerà la vincente tra Leylah Fernandez e Jessica Pegula.

Si tratta del primo ottavo di finale a Miami per Navarro, mentre Paolini è comunque riuscita a racimolare qualche punticino in più per la classifica e per quella rincorsa alla Top 10 che ora appare un po’ più lontana, anche se nel mese di aprile Paolini ha solamente otto punti in scadenza.