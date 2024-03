Miami, programma venerdì 29: Sinner-Medvedev alle 20 per un posto in finale. In nottata Errani/Paolini

Rilasciato il programma del penultimo giorno del Masters 1000 di Miami, dedicato interamente alle semifinali maschili per quanto riguarda il singolare, mentre alle semifinali femminili per quanto riguarda il doppio. In entrambi i tabelloni sono presenti dei tennisti azzurri e senza dubbio il più atteso è Jannik Sinner. Il numero 3 del mondo affronterà Daniil Medvedev alle ore 20 italiane, come secondo match sul campo centrale (qui cosa dicono i bookies), a seguito del doppio Muhammad/Parks contro Dabrowski/Routliffe (inizio ore 18 italiane, le 13 in California).

Il big match della sessione serale invece vedrà protagonista Alexander Zverev, affrontare il vincente di Alcaraz-Dimitrov. Orari di inizio non prima di mezzanotte italiana. A seguire (le 2 di notte circa) ci sarà la coppia italiana formata da Sara Errani e Jasmine Paolini capaci di arrivare fino alle semifinali dove sfidano le americane Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands. Le due azzurre sono a caccia della loro quarta finale assieme, la seconda stagionale dopo il titolo 500 vinto a Linz, Austria.