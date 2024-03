ATP Estoril: Musetti unico italiano in Portogallo

Nella giornata di Pasquetta si giocheranno i primi match dei tabelloni principali che daranno il via alla stagione sulla terra rossa.

Tre tornei in tre continenti, tutti e tre categoria ATP 250. In Europa il circuito farà tappa nella città portoghese di Estoril, in quella che potrebbe essere l’ultima edizione a livello ATP del torneo vista la sua assenza momentanea dal calendario 2025 (qui trovate le novità previste per la prossima stagione).

Tabellone di tutto rispetto per l’edizione 2024 del Millennium Estoril Open con ben due top 10 presenti nel main draw.

Detentore del titolo è il norvegese Casper Ruud che lo scorso anno si aggiudicò il torneo in finale sul serbo Kecmanovic.

Il numero 8 al mondo Casper Ruud ritorna a giocare sui campi del Clube de Ténis do Estoril per difendere il titolo. Il classe 1998, dopo il bye al primo turno, affronterà uno tra l’argentino Coria e l’olandese Van de Zandschulp. Nello stesso quarto di Ruud anche la testa di serie numero 7 Gael Monfils.

Presente nella parte alta anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 4 del seeding che usufruirà di un bye al primo turno. La proiezione del tabellone vedrebbe lo spagnolo sfidare ai quarti la testa di serie numero 6 Kecmanovic.

Curiosità anche per la presenza di Dominic Thiem. Il tennista austriaco nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha rivelato il ritorno dei dolori al polso, che lo tormenta dopo l’infortunio patito durante l’ATP di Maiorca del 2021.

Thiem farà il suo esordio contro il tedesco Marterer.

A guidare la parte bassa l’altro top10 al via, il polacco Hubert Hurkacz. Il nativo di Wroclaw giocherà il suo primo match direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra la giovane promessa brasiliana Joao Fonseca e un qualificato. Ipotetico quarto contro il tedesco Dominic Koepfer, numero 8 del seeding.

Nella parte bassa anche l’unico italiano al via, il carrarino Lorenzo Musetti. Il classe 2002 è accreditato della testa di serie numero 3 e usufruirà di un bye al primo turno. L’esordio sarà quindi contro il vincente della sfida tra il portoghese Nuno Borges e un qualificato. Nello stesso quarto di tabellone anche il francese Arthur Fils, numero 5 del seeding.