WTA Roma: finisce il sogno di Paganetti, Stefanini al secondo turno!

[WC] L. Stefanini b. [WC] V. Paganetti 7-5 6-3

Lucrezia Stefanini sale in cattedra di fronte alla giovanissima Vittoria Paganetti e vince il derby azzurro 7-5 6-3 in quasi 2 ore di gioco.

Finisce qui il sogno romano di Vittoria Paganetti che, nonostante la sconfitta, ha fatto un ottimo esordio al suo primo turno degli Internazionali Bnl di Roma sullo storico campo Pietrangeli. Nella usa prima presenza assoluta a soli 17 anni in un tabellone principale del circuito maggiore, Paganetti, arrivata dalle prequalificazioni grazie ad una Wild Card, è sembrata fin dall’inizio a proprio agio. Merito forse di un inizio anche molto più falloso da parte di Stefanini, che con una classifica nettamente migliore (179 WTA) non ha intimorito la coraggiosa 17enne (818 WTA).

Ma non appena la toscana ha iniziato a scaldare i motori al servizio, Paganetti ha visto sfumare via un primo set che sembrava ormai suo. Con quattro game consecutivi e un break a 0 nel finale, Lucrezia Stefanini ha rimesso le carte in tavola per chiudere il primo set e correre a ripetersi anche nel secondo parziale.

L’inizio del secondo set è stato incerto alla battuta da entrambe le parti del derby tutto italiano. Ma dal quinto gioco, abbiamo visto l’azzurra più anziana tenere finalmente il proprio turno di servizio e non perderlo più. Paganetti ha pagato una prima assente e una seconda troppo debole, che le hanno permesso di tenere appena un game al servizio. La barese ha provato a consolarsi con la risposta, ma senza successo! Con una differenza del 60% dei punti vinti in risposta di Stefanini e il 48% di Paganetti, non c’è stato niente da fare per la barese, che però siamo certi di rivedere presto!

Lucrezia Stefanini accede per la prima volta al secondo turno del torneo dove sfiderà Linda Noskova!

IL MATCH

Primo set: Paganetti sempre al comando, ma all’ultima curva passa Stefanini

(di Giovanni Pelazzo)

L’inizio di Paganetti è scoppiettante: la giovane pugliese vince 12 dei primi 18 punti, portandosi subito sul 3-0 pesante grazie a due break in altrettanti turni di risposta. Stefanini è molto fallosa in avvio, non riesce a trovare profondità con suoi colpi bimani ma in qualche modo resta attaccata al primo set, riprendendosi uno dei due break di ritardo. La n°179 del mondo finalmente si scuote anche al servizio, subendo spesso l’iniziativa della sua avversaria ma riuscendo comunque a tenere botta e a ricucire definitivamente lo strappo, aiutata anche da due doppi falli consecutivi della sua rivale.

Stefanini si carica ma, nonostante il vantaggio sprecato, Paganetti non si dà per vinta e torna immediatamente avanti di un break, lasciando andare il dritto e issandosi sul 5-3. La 25enne fiorentina, però, ancora una volta cerca di rimanere incollata alla sua connazionale, facendole sudare ogni punto. Forse anche un po’ di comprensibile emozione gioca un brutto scherzo alla pugliese, che non riesce più ad essere solida come ad inizio partita e chiude nel peggiore dei modi. Paganetti subisce quattro game consecutivi e un break a zero nel finale, che equivalgono al definitivo 7-5 in favore di Stefanini, che dopo un’ora intensa parte avanti nonostante abbia dovuto rincorrere per tutto il parziale.

Secondo set: Paganetti ci prova con la risposta, ma il servizio non regge il confronto con Stefanini!

Paganetti apre le danze del secondo parziale strappando il servizio a Stefanini. Ma i problemi visti sul finale del primo set persistono per la barese: con una prima di servizio inesistente e una seconda troppo debole, Paganetti è sempre costretta a difendere il campo ad ogni punto. Con un attacco di dritto, la barese prova a a uscirne ma la palla finisce lunga e Stefanini si rimette in pista: 1 pari. Lo stesso film visto in apertura di secondo set si ripete e con una risposta molto solida e aggressiva Paganetti strappa ancora una volta il servizio alla toscana. Nel quarto gioco, la barese sembrava finalmente avere in mano la battuta ma dal vantaggio di 40-15, Stefanini la raggiunge ai vantaggi fino a costringere Paganetti a cedere nuovamente la battuta.

Bisogna aspettare fino al quinto gioco per vedere finalmente una delle due azzurre tenere il proprio turno di servizio: ci riesce Stefanini che mette la testa avanti 3 giochi a 2. La 17enne copia finalmente il compito in classe e la raggiunge sul 3 pari. Ma se la toscana non è più costretta a faticare troppo per tenersi stretto il servizio, Paganetti continua a fare troppa fatica. La barese, costretta a lottare di nuovo ai vantaggi, deve arrendersi ancora una volta al gioco solido e profondo di Stefanini, che con pazienza sale 5 giochi a 3 e guadagna due match-point consecutivi. Paganetti manda il rovescio in rete e la numero 179 del ranking WTA accede per la prima volta al secondo turno del torneo!