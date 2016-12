Alexander Zverev, il 2017 parte dall’Hopman Cup: “Un ottimo modo per iniziare la stagione”

Alexander Zverev partirà anche lui dalla Hopman Cup. Dopo l’ottimo 2016 il tennista più giovane tra i primi 30 del mondo punta ai piani alti della classifica

Alexander Zverev ha chiuso il 2016 in 24esima posizione, il più giovane tra i primi 30 del mondo e anche l’unico teenager. Senza dubbio un anno ricco di soddisfazioni per il baby campione tedesco che ha trovato anche il primo titolo in carriera, a San Pietroburgo (finale contro Wawrinka). Oltre al titolo Sasha ha collezionato una gran serie di piazzamenti, anche nei migliori tornei: finale ad Halle e Nizza e semi a Stoccolma, Washington, Monaco di Baviera e Montpellier; nei 1000 invece non è mai andato oltre gli ottavi, raggiunti due volte (Indian Wells, sconfitto con match point da Nadal e Shanghai).

Il 2017 del tedesco invece ha già preso forma, almeno sulla carta, questa la sua programmazione:

La sua stagione inizierà dunque da Perth, con l’Hopman Cup, quest’anno più interessante che mai vista la presenza di Roger Federer, al rientro dopo il mezzo anno sabbatico. “È un grande torneo – ha detto Zverev, già presente nella città australiana – Si ha la garanzia di giocare tre match di alto livello contro grandi giocatori. È un ottimo modo per iniziare la stagione“. Da Perth inizierà presumibilmente la sua rincorsa ai piani alti della classifica, innanzitutto la top 20 già trovata ad ottobre del 2016, poi ci sono i tornei più importanti, in primis l’Australian Open dove il tedesco non ha mai vinto una partita. Nel 2015 sconfitto al primo turno di quali da John-Patrick Smith mentre 12 mesi fa è stato Andy Murray ad eliminarlo al primo turno del main draw.

