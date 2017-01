I match del mercoledì per cui dovreste mettere la sveglia

Sei tornei tra ATP e WTA più la Hopman Cup, agli orari più disparati e in piena digestione natalizia. Preoccupati di perdervi qualcosa? Niente paura, Ubitennis è qui per voi

Dalle abbuffate di pandoro a quelle di tennis: i due circuiti sono ripartiti a tutta forza, come sempre, e già questa prima settimana dell’anno bersaglia a ogni ora gli appassionati con palline provenienti da tutte le parti del mondo – specialmente quelle più lontane dall’Italia. Per mettere ordine in questa gran baraonda di tennis, ecco i match di mercoledì 4 gennaio per cui vale la pena mettere la sveglia (o inventare una scusa). Se invece vi interessa soltanto Roger Federer, correte subito in fondo all’articolo!

Qui la programmazione televisiva della settimana

BRISBANE, ATP

Se vi piace credere alle sorprese, forse vale la pena iniziare già da metà nottata: Kei Nishikori affronterà Jared Donaldson (vent’anni) nel secondo match sulla Pat Rafter Arena, all’incirca alle 3:30 italiane. La sfida sembra senza storia ma per Nishikori si tratta del primo match dell’anno (stessa cosa per Wawrinka alle 10), mentre Donaldson ha già superato due turni di qualificazione e Gilles Muller al primo turno. Con il sorgere del sole arriva anche di meglio: la sfida tra Lucas Pouille e Kyle Edmund potrebbe essere la prima di tante, considerato il promettente 2016 di entrambi. Appena quarantatré anni in due, decisamente un incontro da non perdere – anche se ci sarà da arrangiarsi per vederlo, visto che è stato programmato sul campo 1 intorno alle 8.

CHENNAI, ATP

Il torneo indiano quest’anno non regge il confronto con la concorrenza, e sembra aver radunato tennisti accomunati più che altro dallo scarso appeal. Se proprio non sapete cosa fare mentre fate bollire l’acqua per la pasta, accendete il televisore alle 12:35 spaccate per Marin Cilic e Jozef Kovalik. Ma attenti a non dimenticarvi della pentola, che è più importante.

DOHA, ATP

Novak Djokovic (ore 15) e Andy Murray (ore 16:30) affrontano rispettivamente Horacio Zeballos e Gerald Melzer, quindi forse è il caso di aspettare di vederli incrociare le armi nella probabile finale. In compenso, se non siete riusciti ad andare in Qatar di persona, potete comunque arrangiarvi da TV o computer per un match tutto pazzo tra Dustin Brown e Jo-Wilfried Tsonga, alle 18 – se non fanno i matti pure sull’orario. Anche il resto del programma non è malaccio (lo trovate qui); del resto il tennis è bello tutto, no?

AUCKLAND, WTA

Entrambe le sorelle Williams in campo – Venus deve completare la sfida interrotta per pioggia – più Caroline Wozniacki in chiusura di programma. Visto che gli orari sono quasi gli stessi, il consiglio è di concentrarvi su Brisbane (vedi sotto). Se siete proprio fan sfegatati di Serena però, il suo incontro con la connazionale Madison Brengle è previsto per le 3:30. Occhiaia più, occhiaia meno.

BRISBANE, WTA

Niente sbadigli per il vero appassionato di tennis, davanti alla metà femminile del torneo di Brisbane. Non quando ci sono in campo sia la “maestra” del circuito Dominika Cibulkova – alle 2 di notte, ma è un ottimo allenamento in vista degli Australian Open – e la numero uno al mondo Angelique Kerber – ad un orario ben più mite, le 11:30 e non prima. Finita qui? Neanche per sogno. Alle 12:30 circa Svetlana Kuznetsova affronterà Destanee Aiava, la primogenita del nuovo millennio, e di seguito sullo stesso campo Roberta Vinci proverà a far valere la propria testa di serie contro il bel drittino di Misaki Doi. Se volete vedere tutti e quattro gli incontri, datevi malati e sintonizzatevi su Supertennis: potreste essere abbastanza fortunati da fare en plein.

SHENZHEN, WTA

Tempo fa vi “rimproveravamo” di esservi persi Ons Jabeur. Siccome sappiamo che non avete rimediato, vi diamo l’opportunità di farlo ora: ore 6:30, court 1. Se non riuscite a trovare il modo di vederla, incrociate le dita e magari sarete più fortunati al turno successivo. In Cina c’è anche la nostra Camila Giorgi, faccia a faccia con la padrona di casa Saisai Zheng. Appena due posizioni di distanza in classifica e un solo precedente, vinto dalla maceratese. Qualunque sia la vostra opinione (o ossessione) riguardo Camila, trovarla in giornata garantisce un bello spettacolo. Speriamo quindi che il suo incontro – l’ultimo sul campo centrale, previsto per le 8 italiane circa – possa esserlo.

HOPMAN CUP

Va bene, è un’esibizione. Ma guarderemmo Roger Federer falciare il prato o fare flessioni, quindi perché perdercelo quando gioca? Soprattutto perché gioca contro Alexander Zverev, che magari non diventerà mai un’icona come il Maestro ma è intenzionato a vincere qualcosa pure lui. Alle 10:30 italiane, su Eurosport, trovate entrambi (e giocano anche il doppio). Vi consiglieremmo anche Richard Gasquet, ma non siamo mica più nel 2003.