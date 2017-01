Dimitrov-Gasquet: nottambuli esagerati. Battuto il record di Hewitt e Baghdatis

Grigor Dimitrov e Richard Gasquet hanno iniziato il loro match alle 23,58 locali: nessuna partita era mai iniziata così tardi a Melbourne

La sesta giornata degli Australian Open è stata caratterizzata da alcune partite emozionanti e piene di tensione, in primis quella tra Rafa Nadal e Alex Zverev. Proprio questa sfida ha contribuito a rallentare il programma della Rod Laver Arena, dove hanno giocato anche Makarova e Cibukova, protagoniste di un match di quasi tre ore. Questo incontro, sommato a quello di cui sopra e a quello di Serena Williams ha fatto iniziare la sfida tra Gavrilova e Baczinszky con circa due ore di ritardo.

Dopo che anche questa partita si è protratta per oltre due ore e mezza – 2 e 33 – Dimitrov e Gasquet hanno stabilito il record di match più “nottambulo” di sempre a Melbourne, dal momento che hanno iniziato alle 23,58 locali (13,58 italiane). Il record precedente apparteneva a Hewitt e Baghdatis, che nel terzo turno del 2008 iniziarono alle 23,55 (il record di sempre in un Major come late start è Sabatini-Bowes dello US Open 1987, iniziato alle 24). Quell’incontro finì alle 4,33: quanto durerà questo?