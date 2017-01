AO: bene Venus, Pavlyuchenkova supera l’ombra di Kuznetsova

Venus Williams - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

La statunitense ai quarti a Melbourne per la nona volta, battuta Barthel. A Nastija il derby russo, Kuznetsova sfinita dopo la maratona con Jankovic

[13] V. Williams b. [Q] M. Barthel 6-3 7-5 (Roberto Ferri)

La statunitense Venus Williams (n. 17 WTA, 13ima testa di serie) affronta la tedesca Mona Barthel (n. 181 WTA) nella Rod Laver Arena, per l’accesso ai quarti di finale dell’Australian Open.Venus conduce due a zero nei confronti diretti. Per Mona Barthel, giunta sin qui dalle qualificazioni, si tratta già ora del suo miglior risultato, mentre quello della Williams risale alla finale del 2003 quando fu sconfitta dalla sorella Serena. Venus Williams nel primo set fa e disfa tennis: prende il largo due volte e due volte si fa riprendere commettendo nei primi sette giochi una quantità di errori gratuiti impressionante – saranno diciannove alla fine del set – alternata a colpi splendidi. Il terzo tentativo di fuga è quello buono e le permette di chiudere il parziale per 6-3 in 43 minuti, complice un game, il settimo, durato 10 minuti.

Nel secondo set la tedesca esce dal suo ruolo di spettatrice non pagante degli errori e delle prodezze della sua avversaria e lo spettacolo ne guadagna molto; gli scambi restano brevi, ma adesso terminano più spesso per dei colpi vincenti di entrambe che non per errori forzati. Nel settimo game Venus Williams ha la prima possibilità di break e la getta via con il suo colpo migliore, il rovescio; all’undicesimo gioco le opportunità sono tre consecutive e la seconda è quella giusta, grazie ad un diritto lungolinea vincente. Il 7-5 finale arriva al primo match point. Venus Williams ha avuto bisogno di quasi cento minuti di gioco per vincere. Non poco per la giocatrice più anziana del torneo e potrebbero pesarle nel quarto di finale contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova con la quale in passato ha vinto tre volte e perso due.

[24] A. Pavlyuchenkova b. [8] S. Kuznetsova 6-3 6-3 (Ruggero Canevazzi)

Dispiace. Dispiace molto. Quando una campionessa di due titoli dello Slam, Roland Garros 2009 e US Open 2004, viene dominata in lungo e in largo dall’avversaria, senza alcun significativo sussulto di reazione e avviandosi rapidamente verso gli spogliatoi senza nemmeno dare il tempo allo speaker e al pubblico della Rod Laver Arena di salutarla, sembra veramente di assistere a un triste e immeritato finale di una carriera che meriterebbe ben altro epilogo. Gli ottavi di finale del singolare femminile iniziano con il derby russo tra Svetlana Kuznetsova e Anastasia Pavlyuchenkova, rispettivamente n.10 e n.27 del mondo. Svetlana ha saputo sopravvivere al passato glorioso risalendo dal baratro del n.72 WTA della fine del 2012 fino al n.10 attuale e alle semifinali dell’ultimo Master di Singapore. Anastasia è dal 2013 nelle prime 30 del mondo, ma dopo essere stata n.13 nel Luglio 2011 la sua carriera rimane in costante attesa del salto di qualità che deve ancora arrivare. La Kuznetsvova conduce 5-2 i confronti diretti (4-2 sul duro considerando anche il lontano secondo turno qui a Melbourne nel 2010), anche se Anastasia ha vinto l’ultimo recentissimo confronto a Sydney di pochi giorni fa.



Il match vede la Pavlyuchenkova in dominio assoluto, superiore in ogni fondamentale e soprattutto più decisa e concentrata. Dopo il rapido 3-0 iniziale, un dritto vincente inside-out le consente di servire per il set sul 5-1. Qui la Kuznetsova ritrova profondità di colpi e reattività e con un parziale di 8 punti a 3 centra due game di fila. È di fatto l’unica reazione di un match abulico e incolore. Sul 6-3 3-2 30-40, la vittima dell’ultimo vero grande match di Francesca Schiavone recupera la battuta grazie a un colpo sparacchiato in rete della Pavlyuchenkova, ma subito dopo cede una seconda volta il servizio alla terza palla break, grazie a una combinazione risposta e dritto della n.27 del mondo. Il match è caratterizzato da scambi brevi, spesso conclusi da un errore gratuito. La differenza consiste nella maggiore determinazione e regolarità della venticinquenne di Samara, ma di ritorno dal sabato sera un match del genere è quanto di più indicato a conciliare un sonno profondo e ristoratore. La sfida, inguardabile, si chiude 6-3 6-3 al secondo match point, quando il dritto in uscita dal servizio della Kuznetsova si spegne a metà della rete. Ai quarti la Pavlyuchenkova affronterà Venus Williams.

(in aggiornamento)

