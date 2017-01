AO, il warm-up di Rafa Nadal prima della finale. Federer a porte chiuse [FOTO]

MELBOURNE – Foto esclusive di Ubitennis, ecco Rafa Nadal a tre ore esatte dalla finale. Roger Federer si è allenato regolarmente, ma a porte chiuse anche per i media

Siamo arrivati a tre ore esatte dalla finale, Rafa Nadal (come ha sempre fatto durante il torneo, meno ieri) ha effettuato un riscaldamento abbastanza leggero sul campo 16, il suo preferito. Anche Roger Federer si è allenato regolarmente – è in campo mentre scrivo – ma come nei giorni scorsi ha preferito evitare sia la ressa di tifosi, sia la non meno confusionaria presenza dei media e dei fotografi, che ve lo posso assicurare, questo pomeriggio a Melbourne Park sono veramente tanti. Ecco le immagini dello spagnolo in allenamento con suo zio Tony e Carlos Moya come sparring partner.

Come al solito, in modo molto simile a quanto fatto prima del match con Dimitrov, concentrazione sul dritto a uscire.

Zio Toni attentissimo, e prodigo di consigli.

Non ha forzato al massimo, si vede dal fatto che praticamente non è quasi mai in sospensione dopo la sbracciata.

Qui chedeva a Moya di spingergli dal lato del rovescio.

Rovescio che ha allenato, come l’altro ieri, soprattutto sulle traiettorie lungolinea.

Niente di speciale, in definitiva – a parte che veder palleggiare Nadal da un metro è sempre un bello spettacolo tecnico, anche quando non spinge al massimo sull’acceleratore.

Chiudiamo con una nota di colore, spero simpatica, ma è un fatto da denunciare assolutamente: guardate qui sopra che scandalo, gente che butta lì i pass sotto le racchette, che sciatteria, ormai l’accredito qui lo danno proprio a chiunque! Chissà chi sarà questo disordinato… accidenti, c’è scritto “competitor” e “main draw”, stai a vedere che è uno famoso. Vi farò sapere.

Concludendo, e ritornando seri, quando mette anche solo un piede in campo Rafa, l’assembramento è notevole, quando lo fa Federer, la calca diventa tale da far temere per la sicurezza sua e degli astanti. Non credo – salvo smentite che sarebbero sorprendenti, qui in sala stampa non gira la minima illazione – che il fatto di essersi ancora allenato a porte chiuse abbia grandi significati per Roger, come detto questi due spostano le folle come nessun altro (e non è che solo con i media cambi tanto), è probabile che volesse semplicemente trovare concentrazione prima del match, è capitato spesso in passato. In ogni caso, ormai possiamo contare i minuti, quello che potevamo riportarvi e raccontarvi lo abbiamo fatto fin nei minimi dettagli. La palla – Wilson AO, naturalmente – passa a Federer e Nadal.