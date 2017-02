WTA Taipei: le favorite sudano, Siniakova si piega

Le teste di serie Svitolina e Stosur trovano più opposizione del previsto contro avversarie fuori dalle prime 150 posizioni. Upset dell’esperta Peng sulla campionessa di Shenzhen

A Taipei si sono conclusi gli incontri di secondo turno del tabellone e si sono delineati i quarti di finale per domani. La giornata odierna ha riservato non poche sorprese per le teste di serie in campo: Elina Svitolina, fresca di best ranking al numero 13, ha impiegato quasi due ore per eliminare la ceca Lucie Hradecka mentre Samantha Stosur è stata costretta al terzo set contro la qualificata Jakupovic, già giustiziera della nostra Francesca Schiavone al primo turno. Infine la ceca Siniakova, testa di serie numero 5, è stata eliminata dalla veterana cinese Shuai Peng.

Elina Svitolina, al suo debutto a Taipei da testa di serie numero 1, si è aggiudicata il match con i parziali di 6-4 7-5 contro una Hradecka in grande spolvero a dispetto della posizione numero 170 della classifica WTA (ma con un best ranking di 41, ottenuto nel 2011). Nel primo set entrambe le giocatrici si sono avvalse della loro arma migliore, il servizio: la ceca ha messo a referto ben 9 aces, l’ucraina ha perso una sola volta il turno di servizio. Dopo essersi aggiudicata il primo parziale, la favorita Svitolina ha fallito ben quattro match point sul 5-5 del secondo, per poi chiudere con il parziale di 7-5. Troverà nei quarti di finale la qualificata tunisina Ons Jabeur.

Per ironia della sorte, la slovacca Jakupovic (n.156 WTA) ha rischiato di battere, un turno dopo la nostra Francesca Schiavone, anche la campionessa australiana Samantha Stosur, proprio colei che nella storica finale del Roland Garros 2010 venne sconfitta da Francesca: “Sam”, dopo aver perso il primo set, è riuscita a far suo il secondo con il parziale di 7-5 e chiudere più comodamente la rimonta con un 6-3. Per lei domani quarti di finale contro la trentenne cinese Shuai Peng, che nella giornata odierna ha eliminato come detto Katarina Siniakova. La ceca, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il trionfo a Shenzhen, non è riuscita a trovare la giusta continuità per eliminare l’esperta padrona di casa, che con un rapido 6-1 6-3 si è aggiudicata l’incontro. Infine derby asiatico tra la cinese Lin Zhu e la nipponica Kurumi Nara, con la prima vincente al terzo set.

Risultati:

[1] E. Svitolina b. [Q] L. Hradecka 6-4 7-5

L. Zhu. K. Nara 4-6 6-1 6-2

S. Peng b. [5] K. Siniakova 6-1 6-3

[2/WC] S. Stosur b. [Q] D. Jakupovic 3-6 7-5 6-3

Sabrina Bruno