Coppa Davis: Lorenzi d’autorità su Pella, Italia in vantaggio

Nessun problema per il senese: triplo 6-3 a Guido Pella. Primo punto per gli azzurri. Fognini dà forfait per gastroenterite, giocherà Seppi con Berlocq

COPPA DAVIS, Ottavi di finale

ARGENTINA-ITALIA 0-1

La solidità e la regolarità di Paolo Lorenzi hanno facilmente ragione di un falloso e discontinuo Guido Pella, che non riesce praticamente mai a fare partita pari con il nostro nr.1, che dopo una fase di studio iniziale lo regola con elementare facilità con un triplice 6-3 e porta l’Italia in vantaggio contro i campioni in carica. Ora toccherà a sorpresa ad Andreas Seppi provare a farci chiudere la prima giornata su un rassicurante 2-0 che sarebbe un ottima base sulla quale cercare nei prossimi due giorni di vincere la sfida per guadagnarci i quarti di finale. Andreas sostituirà Fabio Fognini che ha accusato una gastroenterite e quindi non potrà scendere in campo contro Carlos Berlocq, preferito in singolare a Diego Schwartzman dal capitano Orsanic, anche lui in non perfette condizioni fisiche.

P. Lorenzi b. G. Pella 6-3 6-3 6-3

Nel primo singolare della sfida tra Argentina e Italia sono Paolo Lorenzi, nr.1 italiano, e Guido Pella, nr.2 argentino a scendere in campo. Gli spalti del Parque Sarmiento sono abbastanza vuoti (colpa del giorno lavorativo), la temperatura invece pare alquanto alta. Sono due i precedenti tra i due tennisti, ma entrambi a livello di challenger, situazione in perfetta parità, 1-1.

Lorenzi va a servire per primo e tiene la battuta senza problemi, qualche piccola sofferenza in più per Pella che invece il suo game lo tiene ai vantaggi. Il tema tattico del match si delinea subito, Lorenzi cerca la profondità e la palla molto alta, soprattutto sul diritto del suo avversario, di modo da non dargli ritmo. Il mancino argentino di contro prova a metterla sulla potenza e cerca di prendere quando può l’iniziativa, ma non sempre i suoi colpi sono accompagnati dalla precisione. Fa capolino anche Maradona sugli spalti, “aficionados” sfegatato del team tennistico “albiceleste”, mentre Lorenzi concede la prima palla break del match con un paio di gratuiti di rovescio, ma poi con lo stesso colpo si salva e porta a casa la battuta. Si seguono i turni di battuta sino al 3-2 Lorenzi, poi nel sesto game Pella sbaglia un paio di diritti e concede il break all’azzurro. L’argentino ha subito 3 opportunità per rientrare in partita, ma difetta in continuità ed alterna ottime scelte a svarioni clamorosi. Lorenzi si salva con il servizio (la percentuale di prime è vicina al 60% ma quando Paolo mette la prima fa 8 punti su 10) e conferma il break, salendo 5-2. Pella perde progressivamente fiducia, i gratuiti aumentano, l’argentino si salva nell’ottavo game dove annulla ben 3 set point, ma nulla può nel gioco successivo sul servizio di Lorenzi, che così dopo 49 minuti chiude il primo set 6-3. Aberrante il bilancio vincenti-gratuiti del tennista di casa, 3-11, non tanto meglio Lorenzi (5-15) che però nei momenti cruciali si è dimostrato più solido.

Pella inizia il secondo set alla battuta ma lo fa nel modo peggiore, subito break di Lorenzi che pare ora avere il vento in poppa, praticamente padrone degli scambi. Pella al di là di un paio di diritti vincenti in corsa non sembra avere ben chiare le idee su come ribaltare l’inerzia del match ma soprattutto non riesce mai a sfruttare quelle occasioni che il match gli propone. Così l’argentino salva una pericolosa palla dello 0-3, ma poi manca due opportunità del controbreak con Lorenzi che ancora una volta trova il servizio nel momento topico. Pella continua nei suoi alti e bassi e annulla altre due pericolose palle break nel quinto game, ma poi ne spreca a sua volta ancora una nel gioco successivo. L’argentino inanella 3 gratuiti di rovescio sul 2-4 e cede nuovamente la battuta, Lorenzi va a servire per il secondo set ma Pella prova a ravvivare la sua partita, centrando il primo break dell’incontro e provando a rimettere in discussione il parziale. L’illusione dura il tempo di un game, quello successivo, disastroso da parte dell’argentino che perde per la terza volta la battuta e cede anche il secondo set con il punteggio di 6-3. Se pensiamo che Lorenzi lo ha vinto con il 43% di prime messe in campo, abbiamo chiaro che partita di livello mediocre stia giocando il suo avversario, al di là dei meriti e della regolarità del tennista italiano.

La musica non cambia nel terzo set, Lorenzi di base non fa alcuna fatica a tenere la sua battuta, Pella invece soffre sempre oltre il limite, complici gratuiti sia di diritti che di rovescio che non hanno né capo né coda. Il puntuale break di Lorenzi arriva nel quarto game, la partita sembra in discesa oramai, ma Pella (che oltretutto pare non stare proprio bene fisicamente), decide di provare ad allungarla, stavolta grazie anche ad uno dei rari momenti di distrazione di Lorenzi che dal 30-0 cede la battuta complici anche due doppi falli. Ma Pella fa e disfa a suo piacimento, Lorenzi ora indovina anche un paio di palle corte millimetriche e riallunga immediatamente, break per il 4-2, subito dopo confermato senza esitazioni. Pella salva un match point nel game successivo ma nulla può nel nono gioco, nel quale Lorenzi tiene la battuta a zero e sigla l’1-0 Italia. Partita sicuramente non bella esteticamente, ma giocata in maniera tatticamente perfetta dal nostro atleta.

Queste le dichiarazioni di Lorenzi a fine match: “I primi due set sono stati molto duri, nel terzo ho accusato un po’ di stanchezza ma anche lui è calato e quindi sono soddisfatto di come sia andata la partita. Il mio obiettivo era allungare quanto più possibile gli scambi e direi che ci sono riuscito. Ho avuto qualche problema con il servizio, devo migliorare la percentuale di prime, la velocità va bene, ma la percentuale no”.