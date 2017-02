Coppa Davis: altro miracolo belga, la Germania rischia grosso

Bemelmans e De Loore battono i fratelli Zverev in un rocambolesco doppio durato 5 set, i tedeschi chiamati a ribaltare domani il risultato a Francoforte

Coppa Davis 2017 World Group (1° turno)

GERMANIA-BELGIO 1-2 (Matteo Polimanti)

R. Bemelmans/J. De Loore b. A.Zverev/M.Zverev 6-3 7-6 (4) 4-6 4-6 6-3

Germania e Belgio tornano in campo sul punteggio di 1 a 1 per disputare un importante doppio, in una sfida diventata equilibrata ed interessante dopo la vittoria a sorpresa in cinque set ieri contro Kohlschreiber di Steve Darcis. I fiamminghi sono obbligati ad aggiudicarsi questo match per incrementare le loro chanche di vittoria, visto che in entrambi i singoli di domani partiranno svantaggiati. Johan Van Herck punta sul talento di Ruben Bemelmans e sulla potenza di Joris De Loore, coppia che nel play off di settembre aveva sconfitto a sorpresa due doppisti quotati come Melo e Soares; Micheal Kohlmann schiera invece come da pronostico i due fratelli Zverev, al loro primo match insieme in Coppa Davis; Misha non gioca un match in questa competizione da addirittura 8 anni quando con Nicolas Kiefer venne sconfitto da Verdasco- Lopez.

Partenza a rilento per i tedeschi, Alexander nel suo primo turno di battuta nonostante i 2 ace messi a segno non riesce a tenere il servizio, il Belgio ringrazia e sale subito 3-0; Misha e Sasha non riescono a trovare la corretta alchimia, in risposta il maggiore dei fratelli non è mai incisivo, mentre il piccolo della famiglia, come già aveva fatto vedere nel match contro Nadal, non ama il gioco di volo e commette molti errori di tocco grossolani; in 28 minuti Bemelmans e De Loore archiviano il primo set con il punteggio di 6-3.

Nonostante l’unico break del primo parziale era stato subito da Alexander, i tedeschi soffrono maggiormente nei turni di servizi di Misha, le traiettorie mancine e lavorate del numero 35 del mondo non consentono al fratello facili conclusioni a rete, complicandosi spesso la vita e finendo preda dei docili tocchi di Bemelmans, che spesso e volentieri lo scherza con irrisoria semplicità; i belgi brekkano Misha nel fatidico settimo game e vanno a servire per salire 2 set a 0; qui però avviene la reazione di un nervoso Alexander (sul 3-4 ha disintegrato la sua racchetta ricevendo un avvertimento dall’arbitro) che infila due ottime risposte di rovescio e complice un doppio fallo di De Loore i tedeschi ottengono il break riportando i conti sul 5-5; si arriva così sul 6 pari, Misha con un doppio fallo e un servizio tenero, facile preda di De Loore, concede due mini break fondamentali per la coppia belga che si aggiudica il tie break con il punteggio di 7-4.

Sotto due set a zero i tedeschi non possono più sbagliare e proprio nel momento di difficoltà esce la combattitività dei fratelli Zverev; annullano sul 2-3 tre delicate palle break, infilano nove punti consecutivi e si portano in vantaggio per 4-3 chiudendo successivamente il parziale 6 giochi a 4. Se da una parte Misha comincia a trovare ritmo in risposta, Alexander dall’altra diventa invece autentico trascinatore a livello morale, sollecitando anche il pubblico che non tarda a dare il suo contributo. Nel quarto set, De Loore commette un altro doppio fallo delicato e i tedeschi effettuano il decisivo break sul 2-2, si arriva fino al 5-4 quando il numero 22 del mondo grazie al servizio annulla 2 palle break e al primo set point i fratelli Zverev sfruttano la chance portando l’incontro al quinto set.

Nella bolgia della Fraport Arena il match si fa sempre più interessante e divertente, sulle ali dell’entusiasmo la Germania sembra avere più possibilità di vittoria ma la coppia belga nonostante la rimonta subita non molla. Il quinto set si gioca punto a punto, sul 2-2 i tedeschi non sfruttano una palla break e nel game successivo Misha perde per la seconda volta del match il servizio, complici le numerose incertezze di Alexander sotto rete. La coppia fiamminga, chiamata a servire per chiudere l’incontro sul 5-3 non trema e si aggiudica il match dopo una battaglia di 3 ore e 13 minuti portando il Belgio in vantaggio 2 a 1. Sarà decisiva la giornata di domani, che si preannuncia lunga e entusiasmante, con la Germania obbligata a vincere entrambi i singolari per aggiudicarsi una sfida diventata incredibilmente complicata.