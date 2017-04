Entry list WTA Roma: non c’è Serena Williams

La statunitense non sarà in campo nella capitale. Occhi puntati su Maria Sharapova. Torna Aga Radwanska

La detentrice del trofeo Serena Williams non sarà al Foro Italico per l’edizione numero 74 degli Internazionali BNL d’Italia. La statunitense, come lo scorso anno, giocherà probabilmente un solo evento prima del gran galà sul rosso di Parigi e salvo complicazioni dell’ultim’ora sarà a Madrid, che precede di una settimana il torneo capitolino. Tra le 43 non ci saranno nemmeno Petra Kvitova, alle prese con il post operazione dopo l’aggressione subita lo scorso dicembre, e Daria Gavrilova, che a Roma due anni fa giocò probabilmente il suo miglior tennis, spingendosi sino alla semifinale.

Ci sarà invece Maria Sharapova, certa della wild card che gli organizzatori le garantiranno. Masha non sarà naturalmente testa di serie e non usufruirà quindi del bye al 1R, esordendo già lunedì. Torna a Roma anche Agnieszka Radwanska, assente nelle ultime due edizioni. La polacca è nelle entry di tutti i tornei premier su terra (Stoccarda, Madrid e Roma) dove proverà a racimolare punti per non scivolare fuori dalle top ten in vista della seconda parte di stagione.

Roberta Vinci è l’unica italiana presente in tabellone per accettazione diretta. A Sara Errani sarà con ogni probabilità assegnata una wild card, mentre non è una sorpresa la rinuncia di Camila Giorgi (che ad ogni modo avrebbe dovuto affrontare il tabellone cadetto).

La prima Alternates è Monica Niculescu (47 WTA). Dietro di lei Yaroshlava Shvedova, Naomi Osaka e Misaki Doi, tutte con ottime possibilità di giovare di eventuali forfait.