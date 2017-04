Coppa Davis: grande Thompson, solito Kyrgios, Australia 2-0

A Brisbane l'Australia vince i primi due singolari contro gli USA. Thompson si supera contro Sock mentre Kyrgios brilla di luce propria regolando Isner in tre set

AUSTRALIA – USA 2-0 (Vanni Gibertini)

Dopo la brutta sconfitta patita con Coric nel singolare decisivo della semifinale 2016 contro la Croazia, Jack Sock conferma la sua scarsa affinità con la Coppa Davis incappando in un’altra inattesa battuta d’arresto, questa volta contro Jordan Thompson, n.75 della classifica mondiale. L’australiano è stato molto abile nel contenere gli affondi potenti di Sock da fondocampo, facendo leva sulla fallosità del rovescio dell’americano e sfruttando appieno alcuni suoi cruciali passaggi a vuoto nei game di servizio.

Nick Kyrgios nel secondo singolare regola Isner in tre set mettendo in mostra quella straordinaria condizione che il mondo ha ammirato nei tornei sul cemento americano di marzo. Dopo il break subito in apertura, Kyrgios non ha più concesso palle break, lasciando arrivare l’avversario a 40 in una sola occasione, e chiudendo i due tie-break finali con grandissima autorità.

Ora gli USA sono con le spalle al muro: nel doppio sono leggermente favoriti, ma a questo punto una chiusura in due giornate per l’Australia non è per nulla un’ipotesi fantasiosa.

J. Thompson b. J. Sock 6-3 3-6 7-6(4) 6-4

Ad aprire le danze per il quarto di finale tra Australia e Stati Uniti, sul cemento della Pat Rafter Arena di Brisbane scendono a mezzogiorno in punto Jordan Thompson (n. 79 ATP) e Jack Sock (n.15 ATP). Il campo è ufficialmente considerato outdoor, nonostante la copertura in fibra di vetro che protegge il campo dagli agenti atmosferici pur lasciando passare la luce del sole che splende sopra la capitale del Queensland. Il tema tattico del match è come da copione, con Sock proiettato a comandare lo scambio con il dirittone e prendendo il campo e Thompson, meno potente ma più rapido, a giocare più di ritmo e velocità tentando di sfruttare le zone di campo lasciate sguarnite dall’americano quando si sposta per cercare il diritto. Thompson parte difendendo molto bene la propria battuta ed approfitta di un brutto game di Sock sul 3-4: lo statunitense commette due doppi falli, concede il break con un diritto in rete dando via libera per il 6-3 Australia in 37 minuti. La risposta ‘yankee’ non si fa però attendere: nel primo turno di battuta di Thompson, Sock si procura una palla break sul 30-40 e con una stupenda risposta d’incontro su una prima a 210 chilometri all’ora va subito in vantaggio di un break. Ci sarebbe anche una palla del 4-0, che però Thompson annulla con coraggio tenendo molto bene uno scambio prolungato chiuso da un diritto in rete di Sock. Il set finisce comunque con un 6-3 per gli USA in 36 minuti.

Un altro passaggio a vuoto del n.1 americano (tre errori gratuiti consecutivi) durante il suo primo turno di battuta manda l’Australia in vantaggio per 3-0 nel terzo set. Questa volta però Sock reagisce, e grazie ad un errore piuttosto banale di Thompson vicino a rete ed un potente diritto da fondo ottiene il controbreak per il 3-4. Sock avrebbe anche la chance per il break del sorpasso, sia sul 4-4 sia sul 5-5, ma in entrambe le occasioni sciupa l’occasione mettendo un rovescio in rete. Nel tie break un doppio fallo dell’americano dà il vantaggio a Thompson (3-1), uno scambio di 27 colpi chiuso da un errore di diritto del giocatore verde-oro rimette le cose in parità (3-3), ma sul rettilineo finale un rovescio in rete di Sock ed un altro suo doppio fallo siglano il 7-4 in 71 minuti. Nella quarta frazione il rappresentante a stelle e strisce sembra accusare il colpo: sull’1-1 cede la battuta dal 40-0, recupera il break subito dopo, ma il suo rovescio continua a latitare e cede il secondo turno di servizio consecutivo. Thompson non trema fino alla fine e può così regalare il primo punto alla sua squadra e raccogliere lo scalpo più pregiato della sua carriera, tenendo in campo per oltre tre ore il n.1 della squadra avversaria che dovrà giocare tre match in tre giorni.

N. Kyrgios b. J. Isner 7-5 7-6(5) 7-6(5)

La battaglia tra due dei più devastanti servizi del circuito vede sorprendentemente due break nei primi sei games. È Isner ad uscire meglio dai blocchi, scappando subito sul 3-0, ma non ci vuole molto perché il giocatore più “caldo” del momento (ad eccezione di Roger Federer) riesca a carburare e ritorni ad impattare sul 3-3. Isner sa di essere inferiore nello scambio da fondo, quindi cerca di abbreviare i punti cercando aperture per la rete appena può. Le battute, come era lecito attendersi, dominano, fino a che all’undicesimo gioco Kyrgios mette il turbo e strappa il break a zero, chiudendo poi subito dopo il parziale per 7-5 in 35 minuti. L’australiano è quasi intrattabile nei suoi turni di servizio, nei quali cede sei punti in sei game di battuta nel secondo set. Isner, al contrario, sebbene riesca a tenere a bada Kyrgios quando mette la prima, ha molte più difficoltà quando deve affidarsi alla seconda (38% per lui alla fine del set). L’americano si salva in due occasioni da una palla break, sullo 0-0 e sul 5-5, ma riesce a trascinare il set al tie-break. È lui il primo ad andare avanti di un break con un bel diritto incrociato sul 3-3, ma il controbreak di Kyrgios è immediato per il 4-4. L’unica seconda del tie-break è fatale a Isner sul 5-6, quando Nick infila un passante di diritto incrociato per poi trotterellare sorridente verso Hewitt in panchina avanti di due set a zero.

L’americano si aggrappa alla partita che sente sfuggirgli via, rimonta un sinistro 0-40 nel quarto game con cinque punti consecutivi di servizio ed orgoglio, salva un’altra palla break due game più tardi e, complice un Kyrgios un po’ meno incisivo alla battuta, riesce ad arrivare a 40-40 sul servizio dell’avversario per la prima volta nel match. Sul 6-5 Australia, Isner si inguaia sullo 0-30 con un doppio fallo, i 5000 della Pat Rafter Arena intonano il “po-po-po” (ovvero “Seven Nation Army” di The White Stripes, resa famosa dalla Nazionale Campione del Mondo a Berlino 2006) ed Isner annulla il primo match point con una prima vincente. Il gigante del North Carolina continua a picchiare come un fabbro alla battuta e di diritto e si issa al tie-break, nel quale ottiene subito il minibreak con uno splendido schema “rovescio corto + pallonetto”. Si va avanti con i servizi fino a quando, sul 5-4, una risposta di rovescio d’incontro di Kyrgios su una prima a 228 all’ora gli apre la via per il controbreak, ed una successiva volée di diritto gli regala il match point che l’australiano chiude con un ace.

(in aggiornamento)