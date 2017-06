Vika Azarenka ricomincia da Maiorca: “Ho ancora voglia di vincere”

Al Maiorca Open il ritorno di Vika Azarenka: "La mia vita è cambiata, ma non ho perso la voglia di vincere"

Vika Azarenka ha scelto l’erba del Maillorca Open per il suo ritorno alle gare, sei mesi dopo aver dato alla luce il piccolo Leo. “Maiorca è un ottimo torneo per ricominciare” ha dichiarato la campionessa bielorussa nella conferenza stampa pre-torneo. “La mia vita ora ha subito un cambiamento a 180° ma non ho affatto perso il mio spirito competitivo. Qui ricomincia una nuova fase della mia carriera“.

Lontana dai tornei dall’edizione 2016 del Roland Garros, Vika Azarenka è diventata mamma nel dicembre scorso, all’età di 27 anni. Ex n. 1 del mondo, vanta due titoli all’Australian Open, altre due finali allo US Open (2012-2013) e, in tutto, 20 sigilli Wta; si è issata inoltre in altre 16 finali. La bielorussa sembra ancor prima di rimettere piede in campo una delle candidate per la leadership del circuito in assenza di Serena. Halep e Pliskova stanno regalando più continuità che vittorie di alto profilo, e sotto il profilo della personalità sembra addirittura che le nuove leve – Ostapenko l’ha dimostrato – possano già gareggiare alla pari. Una carenza di nomi di spessore che potrebbe garantire un rientro più agevole alla bielorussa, che aveva già saputo riservarsi uno spazio importante quando a dominare c’era chi ora ha scelto come lei di dedicarsi alla maternità.

Finora l’erba non ha regalato a Vika un trofeo, nonostante le due semifinali a Wimbledon (2011-2012) e una finale al torneo di Eastbourne. Cosa le riserverà l’esordio maiorchino?