WTA Maiorca: Vinci supera Errani nel derby che sa di passato. Alle 19 torna Vika

Sara (ripescata come lucky loser dopo il forfait di Kontaveit) cede nettamente alla sua ex compagna di doppio. 6-2 6-1 per Roberta in 58 minuti

[6] R. Vinci b. [LL] S. Errani 6-2 6-1 (Antonio Ortu)

Mancano pochi minuti al match d’apertura sul Campo 3 del Santa Ponsa Tennis Club di Maiorca, quando Anett Kontaveit, decide di non scendere in campo contro Roberta Vinci. Come riportato sui suoi account social, una scelta presa col fisioterapista, mirata a un riposo del fisico dopo il primo titolo conquistato due giorni fa a ‘s-Hertogenbosch. Quindi Roberta, testa di serie n. 6, si ritrova di fronte, come lucky loser (sconfitta da Cepelova nelle quali), una romagnola con cui ha condiviso tanto nel periodo recente. È derby italiano al primo turno, Sarita Errani contro Roberta Vinci. Singolare come sia l’erba a farle incontrare di nuovo, dopo 3 anni dall’ultimo loro scontro. Il verde, quello del Centrale di Wimbledon, ha infatti regalato il successo più dolce della loro fantastica storia in doppio, proprio nel 2014. Qualche mese dopo la coppia Errani-Vinci decise di separarsi, mettendo fine a un periodo ricchissimo di successi. Sono 22 i titoli che le “Chichis” hanno alzato assieme, 5 sono successi nei Grand Slam, in cui vantano un trionfo in tutti e 4 i Major. Dopo la rottura, le azzurre hanno deciso di onorare i nostri colori a Rio, dove purtroppo sono uscite di scena con le lacrime agli occhi a un passo dalle semifinali. Si scontrano per la prima volta su erba, con il bilancio generale in favore di Sara (6-4). Numerose le sfide di rilievo tra le due, tra cui spicca il quarto di finale a New York nel 2012 vinto da Sara, su quei campi in cui 3 anni dopo Robertina si toglierà molte soddisfazioni.

In avvio la tarantina è costretta ai vantaggi nei suoi primi due turni di battuta. Errani infatti sa controllare bene i tagli di Roby, ma il suo turno di servizio è messo subito in pericolo. Vinci sale 3-1 sfruttando subito la chance di break, ma una risposta aggressiva di Sara, riporta il primo set on serve. Il sesto gioco è quello dal contenuto tecnico più alto e il più lottato. Con colpi vincenti di dritto e a rete, Roberta si guadagna ripetute volte la palla break e la romagnola, pur lottando, cede ancora il servizio, per un dritto reso vincente dal nastro. Il match si chiude qui in sostanza. Il set va in archivio due giochi dopo con uno schema attacco-smash perfetto di Vinci e nel secondo in un amen la tarantina è già 4-0. La reazione di Sara non manca mai. Due risposte di dritto vincenti le permettono di muovere il punteggio nel secondo parziale, ma il suo buon momento dura poco o nulla. In nemmeno un’ora di gioco Roberta accede al secondo turno dove avrà Flipkens o Minella. Prestazione discreta per la tarantina che ha sfruttato bene il vantaggio che le dà la superficie e il momento no della sua ex-compagna di doppio e di trionfi.

(in aggiornamento)

Risultati:

[Q] J. Cepelova b. P. Parmentier 6-2 6-0

J. Goerges b. L. Arruabarrena 6-1 6-2

[1] A. Pavlyuchenkova vs [WC] S. Sorribes Tormo 4-6 7-5 3-2 da concludere

[WC] F. Schiavone vs E. Bouchard

[4] C. Suarez Navarro vs C. Bellis

[WC] V. Azarenka vs R. Ozaki

[3] C. Garcia vs J. Jankovic

M. Barthel vs [Q] A. Kalinskaya

[5] K. Bertens vs [WC] S. Lisicki

[7] A. Konjuh vs [Q] O. Jabeur

M. Minella vs [Q] K. Flipkens

S. Rogers vs [Q] B. Haddad Maia

V. Lepchenko vs [Q] V. Cepede Royg