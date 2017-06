ATP Challenger Todi: a Cecchinato il derby con Caruso, fuori Donati

Senza storia il derby, Cecchinato chiude con un doppio 6-3. Qualche rimpianto per Donati contro Elias. Oggi altri tre azzurri in campo

Erano tre gli italiani impegnati nel mercoledì tennistico degli Internazionali dell’Umbria: Matteo Donati, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso. Il primo affrontava il sempre ostico veterano del circuito Challenger Gastao Elias, portoghese numero 110 al mondo con 6 titoli del circuito Challenger all’attivo (con 9 finali perse). Per i restanti due era invece in programma il derby tutto italiano.

Ma partiamo dal match di Donati. L’alessandrino è stato eliminato col punteggio di 7-6(4) 6-2 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Tanto rammarico per Donati che nel primo set, perso al tiebreak, ha avuto anche la possibilità di servire per il match sul 5-4. Proprio in quella occasione però ha concesso la sua prima palla break del match che ha poi riportato Elias, prima in parità, e poi alla vittoria del tiebreak. Nel secondo molta meno partita, Donati subisce il break al terzo e al quinto gioco facendo volare il suo avversario sul 4-1. Svantaggio che l’italiano non sarà più in grado di rimarginare.

Il derby tricolore termina invece con un periodico 6-3 in favore di Marco Cecchinato, testa di serie n.2 del seeding. Match mai combattuto come testimoniano anche i numeri: solo il 45% (14/31) di punti vinti con la prima da parte di Caruso, nonostante abbia messo in campo il 62% di prime palle; 8 palle break a 3 per Cecchinato; inoltre in totale Caruso ha vinto meno di un punto su due quando serviva (24/50) e meno in un punto su tre in risposta (32%). Numeri, come detto, che ribadiscono la superiorità in campo del vincitore.

Prossimi impegni. Scenderanno oggi in campo altri tre italiani: Caruana, Travaglia e Bolelli. Il primo affronterà nel pomeriggio il lituano Grigelis mentre Travaglia, sempre nel pomeriggio, avrà l’arduo compito di affrontare Federico Delbonis. Non prima dell 17.00, infine, il match tra Simone Bolelli e Facundo Bagnis.

Link al tabellone di Todi

Risultati:

[1] D. Lajovic b. J. Munar 6-3 6-3

[6] G. Elias b. M. Donati 7-6(4) 6-2

[7] A. De Greef b. J. Kovalik 6-2 6-3

[2] M. Cecchinato b. S. Caruso 6-3 6-3