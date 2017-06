Federer, l’erba torna amica. Batte Zverev: è nei quarti (La Gazzetta dello Sport)

Federer comincia a carburare. Con qualche affanno di troppo, ma Roger c’è. Ieri, sui campi in erba di Halle, si è qualificato per i quarti del Gerry Weber Open, uno dei tradizionali appuntamenti in calendario prima di Wimbledon. Lo svizzero l’erba di Halle la conosce a memoria: ci ha vinto 8 volte (2003-2006, 2008 e 2013-2015), si sente a suo agio. Contro il tedesco Mischa Zverev (fratello maggiore di Alexander), numero 29 del ranking mondiale, ha sprecato nel primo set tre set point sul 5-4 per poi regolare l’avversario al tie-break. Buon gioco, a tratti spettacolare e consapevolezza che il programma verso Wimbledon non subisce soste. Oggi, nei quarti, Federer dovrà vedersela con un altro tennista di casa, Florian Mayer, numero 134 Atp e campione in carica, che ha battuto per 6-7(6) 6-4 6-3 il francese Lucas Pouille, numero 15 del ranking mondiale e sesta testa di serie, vincitore domenica del titolo a Stoccarda. Sempre ad Halle si è assistito, in Khachanov – Nishikori, al terzo ritiro consecutivo (stavolta per un dolore ai fianchi) per il giapponese su quest’erba (nel 2015 in semifinale contro il nostro Seppi e lo scorso anno, prima di scendere in campo, al secondo turno contro Florian Mayer). Buone notizie per le italiane: a Birmingham la Giorgi (n. 102 Wta) si è sbarazzata della n. 2 del seeding (e 5 del mondo) Elina Svitolina ed accede ai quarti di finale dove troverà l’australiana Barty. Camila ha messo subito alle corde l’ucraina (non al meglio della forma per un problema al tendine d’Achille che le potrebbe far saltare Wimbledon) che ha sofferto molto le sue accelerazioni: è la settima vittoria della maceratese contro una Top Ten. Bene anche Roberta Vinci che piega la belga Flipkens in due ore e 16′ di gioco e oggi affronterà la vincente di Cepalova-Garcia, sospesa per oscurità.