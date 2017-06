WTA Eastbourne: out Schiavone, bene le sorelle Pliskova

Francesca parte bene in entrambi i parziali ma cede a Peng. Karolina Pliskova facile con Riske. Osaka si aggiudica il derby nipponico con Ozaki

Dopo un ottimo torneo di qualificazione, Francesca Schiavone esce al primo turno del WTA Premier di Eastbourne, sconfitta dalla cinese Shuai Peng, numero 38 del mondo. La giocatrice milanese si era trovata avanti di un break nella prima frazione e per ben tre volte nel corso del secondo set.

(in aggiornamento)

Risultati:

Primo turno

Kr. Pliskova b. [WC] N. Broady 6-2 6-7(7) 6-1

[LL] S. Cirstea b. K. Siniakova 6-3 6-2

Y. Duan b. C. McHale 6-3 4-0 rit.

N. Osaka b. [LL] R. Ozaki 6-0 6-1

V. Cepede b. [Q] S-W. Hsieh 4-6 6-3 6-3

B. Strycova vs E. Bouchard

S. Peng b. [Q] F. Schiavone 6-3 6-4

S. Zhang vs [Q] V. Lepchenko

[LL] L. Davis vs [LL] K. Kucova

Secondo turno

[16] D. Gavrilova vs [Q] L. Arruabarrena

[10] J. Ostapenko vs C. Suarez Navarro

[3] Ka. Pliskova b. A. Riske 6-4 6-3

[14] A. Pavlyuchenkova vs E. Mertens

[4] D. Cibulkova vs [WC] H. Watson