WTA Ranking: Petra Kvitova si riavvicina alla top10

La ceca guadagna 4 posti e si posiziona a ridosso delle dieci. Ashleigh Barty in procinto di entrare in top50. Rientro di Camila Giorgi nelle 100. Si rivede Sabine Lisicki

Piccoli ma significativi movimenti nella classifica di oggi.

BRAVISSIMA PETRA – Innanzitutto la confortante affermazione di Kvitova a Birmingham. La vittoria su Barty non fuga tutti i dubbi sulla condizione della ceca dopo il suo lungo stop ma ci dice che siamo sulla buona strada. Petra ha incontrato solo una top20 – Mladenovic n.12 – nel suo cammino verso il titolo. Ora la prova del nove a Eastbourne, prima di iniziare l’avventura ai Championships, con l’obbiettivo di rientrare in top ten. Risultato alla sua portata: un anno fa si è fermata al secondo turno, eliminata da Makarova. La Petra vista a Birmingham dovrebbe riuscire a fare meglio e a incrementare il misero bottino di 70 punti in scadenza. Magari pensando in grande. In fondo lei e Venus Williams saranno le uniche due in gara ad aver già vinto sui prati dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ricapitolando: +470 punti per Kvitova e +4 posti in classifica che la portano fino al n.12 del ranking.

A VOLTE RITORNANO – Assenti dal tennis che conta per motivi diversi, guadagnano parecchi posti quest’oggi Julia Goerges, Ashleigh Barty e Sabine Lisicki. La finale persa a Birmingham dopo aver impegnato Kvitova, proietta Barty al n.53, suo best ranking per il momento. Sono 23 le posizione scalate dall’australiana, che conferma così l’ottimo stato di forma dopo la vittoria a Kuala Lampur e i quarti raggiunti a Strasburgo e Nottingham. Sarà lei la mina vagante a Wimbledon?

Ottimo ritorno anche per Goerges (+9, n.45). La finale a Maiorca suggella il rientro nelle prime 50, augurandole che questa volta vi resti stabilmente. Julia fu anche n.15 del mondo nel 2012, ma proprio a partire dal 2013 cominciò una lunga discesa che la portò anche fuori dalla top100. In questi ultimi anni si è rivista a buoni livelli, con qualche risultato di rilievo (ad esempio la finale a Auckland e le semifinali a Norimberga, Bastad e Mosca nel 2016) e qualche puntatina tra le prime 50. L’anno scorso a Wimbledon uscì subito sconfitta da Shvedova. Riuscirà, sulla scia del buon torneo giocato alle Baleari, a migliorare il suo miglior risultato ai Championships, vale a dire il 3° turno?

Che dire, invece, di Lisicki che non si sappia già? Lontana da mesi dai campi per un infortunio, è rientrata a Maiorca dove è arrivata subito nei quarti. Questo risultato le fa mettere alle spalle 17 posti, piazzandosi al n.127. La speranza (sua e di tutti gli appassionati del gioco di Sabine) è ovviamente di poter fare anche meglio nel “suo” torneo, Wimbledon, dove sarà presente avvalendosi del ranking protetto.

CAMILA, POSSIAMO SPERARCI? – Capisco lo scetticismo di molti dopo le innumerevoli delusioni che ci ha riservato Giorgi, ma bisogna dare merito all’italiana di aver fatto un ottimo torneo a Birmingham, sulla superficie dove forse si esprime al meglio. È partita dalle qualificazioni ed è arrivata fino ai quarti, dove si è fermata davanti a Barty. In tutto sono 5 vittorie di fila, tra cui spicca lo scalpo della top5 Svitolina. Niente male, anche se a Wimbledon sarà un’altra storia. Molto dipenderà dal tipo di infortunio patito dall’italiana e soprattutto dal sorteggio: l’anno scorso beccò al primo turno Muguruza neo campionessa del Roland Garros, ed uscì sconfitta in tre set. Se dovesse essere favorevole, sarebbe già un buon inizio non tanto per infilare altre 5 vittorie di fila, che equivarrebbero ad una semifinale ad oggi impensabile, ma per arrivare almeno a bissare il 4° turno del 2012 (lì furono addirittura 6 le vittorie consecutive di Camila, prima di incocciare Radwanska). Intanto accontentiamoci dei 18 posti in più e del n.84 (migliorabile).

LE ALTRE – Caroline Wozniacki guadagna due posti senza troppa fatica e si issa fino al n.6. Perde 3 posti Dominika Cibulkova (n.9), che paga i 470 punti di Eastbourne in uscita. Miglioramenti netti anche per Lucie Safarova (+7, n.34), Coco Vandeweghe (+5, n.25) e Magdalena Rybarikova (+22, n.85). Crollano la campionessa olimpica Monica Puig (-17, n.68) e Madison Brengle (-15, n.94).

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. dal 19/06/17 1 Angelique Kerber 6965 21 0 2 Simona Halep 6850 17 0 3 Karolina Pliskova 6386 19 0 4 Serena Williams 4810 14 0 5 Elina Svitolina 4765 22 0 6 Caroline Wozniacki 4345 22 2 7 Johanna Konta 4325 21 0 8 Svetlana Kuznetsova 4310 19 1 9 Dominika Cibulkova 4010 23 -3 10 Agnieszka Radwanska 3985 21 0 11 Venus Williams 3941 17 0 12 Petra Kvitova 3135 17 4 13 Kristina Mladenovic 3095 24 -1 14 Jelena Ostapenko 3080 23 -1 15 Garbiñe Muguruza 3060 20 -1 16 Elena Vesnina 2777 22 -1 17 Anastasia Pavlyuchenkova 2580 22 0 18 Madison Keys 2523 15 0 19 Anastasija Sevastova 2325 26 0 20 Timea Bacsinszky 1873 16 0

Teen Ranking

Stabili tutte le posizioni della classifica delle giovani, guidata saldamente da Ostapenko.

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 19/06/17 1 Ostapenko, Jelena 1997 14 0 2 Konjuh, Ana 1997 28 0 3 Kasatkina, Daria 1997 30 0 4 Bellis, Catherine 1999 40 0 5 Osaka, Naomi 1997 58 0 6 Vikhlyantseva, Natalia 1997 65 0 7 Vondrousova, Marketa 1999 77 0 8 Blinkova, Anna 1998 115 0 9 Kayla Day 1999 122 0 10 Aryna Sabalenka 1998 135 0

Nation Ranking

Anche la classifica per nazioni non subisce variazioni di rilievo. L’Italia è appena fuori dalla top ten, a quota 80 punti.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 19/06/17 1 Stati Uniti 33 0 2 Repubblica Ceca 38 0 2 Russia 41 0 4 Francia 55 0 5 Germania 77 0 6 Spagna 101 0 7 Croazia 112 0 8 Romania 115 0 9 Cina 124 0 10 Ucraina 151 0

Casa Italia

Entra per la prima volta in classifica Lucrezia Stefanini.

Il ranking medio delle top 5 italiane è 82.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 19/06/17 1 Roberta Vinci 33 0 2 Francesca Schiavone 73 1 3 Sara Errani 74 -1 4 Camila Giorgi 84 0 5 Jasmine Paolini 132 0 6 Martina Trevisan 209 0 7 Georgia Brescia 238 0 8 Giulia Gatto-Monticone 276 0 9 Camilla Rosatello 288 1 10 Jessica Pieri 291 -1 11 Karin Knapp 346 0 12 Cristiana Ferrando 355 0 13 Anastasia Grymalska 369 0 14 Alice Matteucci 376 2 15 Martina Di Giuseppe 377 -1 16 Martina Caregaro 380 -1 17 Camilla Scala 426 0 18 Deborah Chiesa 448 0 19 Claudia Giovine 454 0 20 Lucrezia Stefanini 519 0

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [GER] Angelique Kerber 29 6965 21

2 0 [ROU] Simona Halep 25 6850 17

3 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 6386 19

4 0 [USA] Serena Williams 35 4810 14

5 0 [UKR] Elina Svitolina 22 4765 22

6 △2 [DEN] Caroline Wozniacki 26 4345 22

7 0 [GBR] Johanna Konta 26 4325 21

8 △1 [RUS] Svetlana Kuznetsova 31 4310 19

9 ▽3 [SVK] Dominika Cibulkova 28 4010 23

10 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 3985 21

11 0 [USA] Venus Williams 37 3941 17

12 △4 [CZE] Petra Kvitova 27 3135 17

13 ▽1 [FRA] Kristina Mladenovic 24 3095 24

14 ▽1 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3080 23

15 ▽1 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 3060 20

16 ▽1 [RUS] Elena Vesnina 30 2777 22

17 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 2580 22

18 0 [USA] Madison Keys 22 2523 15

19 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2325 26

20 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1873 16

21 0 [AUS] Daria Gavrilova 23 1800 20

22 △1 [FRA] Caroline Garcia 23 1785 25

23 ▽1 [CZE] Barbora Strycova 31 1745 23

24 △1 [NED] Kiki Bertens 25 1685 27

25 △5 [USA] Coco Vandeweghe 25 1658 17

26 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 28 1645 22

27 ▽3 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1632 18

28 0 [CRO] Ana Konjuh 19 1615 20

29 ▽2 [USA] Lauren Davis 23 1611 22

30 ▽1 [RUS] Daria Kasatkina 20 1580 22

31 0 [CHN] Shuai Zhang 28 1550 27

32 0 [GER] Laura Siegemund 29 1500 22

33 0 [ITA] Roberta Vinci 34 1495 22

34 △7 [CZE] Lucie Safarova 30 1450 22

35 ▽1 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1423 20

36 ▽1 [AUS] Samantha Stosur 33 1405 24

37 ▽1 [EST] Anett Kontaveit 21 1390 22

38 ▽1 [CHN] Shuai Peng 31 1380 23

39 △1 [CZE] Katerina Siniakova 21 1343 23

40 △2 [USA] Catherine Bellis 18 1334 20

41 ▽2 [FRA] Alizé Cornet 27 1332 22

42 ▽4 [HUN] Timea Babos 24 1321 27

43 △1 [KAZ] Yulia Putintseva 22 1250 27

44 △2 [CZE] Kristyna Pliskova 25 1223 23

45 △9 [GER] Julia Goerges 28 1220 23

46 ▽1 [USA] Alison Riske 26 1215 23

47 ▽4 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1195 20

48 ▽1 [FRA] Oceane Dodin 20 1173 31

49 ▽1 [KAZ] Yaroslava Shvedova 29 1160 18

50 ▽1 [GER] Mona Barthel 26 1149 28

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [ROU] Simona Halep 25 3490 9

2 △1 [UKR] Elina Svitolina 22 3330 12

3 ▽1 [CZE] Karolina Pliskova 25 3287 11

4 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 2877 12

5 △1 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2712 13

6 ▽1 [DEN] Caroline Wozniacki 26 2671 12

7 0 [GBR] Johanna Konta 26 2490 12

8 0 [USA] Venus Williams 37 2367 9

9 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 31 2055 10

10 △1 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 1792 11

11 ▽1 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 1642 13

12 0 [RUS] Elena Vesnina 30 1600 14

13 △2 [LAT] Anastasija Sevastova 27 1594 15

14 ▽1 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1469 11

15 ▽1 [GER] Angelique Kerber 29 1339 12

16 △1 [FRA] Caroline Garcia 23 1331 14

17 △1 [CZE] Barbora Strycova 31 1251 14

18 △3 [USA] Coco Vandeweghe 25 1237 10

19 ▽3 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1231 8

20 ▽1 [NED] Kiki Bertens 25 1181 17