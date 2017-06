Wimbledon, tabellone maschile: Federer pesca Djokovic

Il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon 2017. Murray dalla parte di Nadal, Federer con Djokovic. Terzo turno Delpo-Nole

Si è concluso il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon. Murray sorteggiato dalla parte di Nadal, Federer-Djokovic l’altra semifinale teorica. Il serbo ha anche il terzo turno più ostico: sulla sua strada c’è del Potro.

Il primo turno più affascinante tra quello dei big è quello di Federer, che esordirà (martedì) contro Dolgopolov. La prima giornata di incontri, quella di lunedì, vedrà infatti in campo la parte alta del tabellone.

Quarti di finale ipotetici

[1] A. Murray vs [5] S. Wawrinka

[4] R. Nadal vs [7] M. Cilic

[3] R. Federer vs [6] M. Raonic

[2] N. Djokovic vs [8] D. Thiem

Il tabellone completo

Esordio con un qualificato per il campione in carica Murray, che intravede un secondo turno ostico contro Dustin Brown. Al terzo turno ci sarebbe Fognini, e non è una buona notizia per l’azzurro. Occhio soprattutto a Kyrgios: per gli ottavi di finali è più accreditato lui di Pouille. Wawrinka ha un primo turno complicato: Medvedev è in ottima forma. E con Verdasco e Tsonga, dopo, ci sarebbe da stare ancora meno tranquilli. Haas ha un qualificato, Fabbiano pesca Querrey. I primi due turni di Nadal sembrano abbastanza soft, ma la sorte gli ha portato in dote uno tra Karlovic e Muller agli ottavi. Cilic rischia di sciropparsi due erbivori di fila, ma la sua condizione gli impone di non temere nessuno, tantomeno Nishikori nell’eventuale ottavo di finale. Il giapponese esordisce con Cecchinato, al suo primo match ufficiale sull’erba.

Raonic sembra poter guardare con relativa fiducia all’ottavo di finale contro Sascha Zverev. Ramos e Sock non sono teste di serie “da erba”. Per Federer un esordio molto interessante e un terzo turno probabile contro Mischa Zverev: tutto per arrivare all’ottavo con Dimitrov. Lo svizzero difficilmente mancherà all’appello, chissà il bulgaro che dovrà guardarsi soprattutto da Isner. Djokovic ha poco da scherzare: subito Klizan, e al terzo turno ci sarebbe del Potro (che non dovrà distrarsi all’esordio contro Kokkinakis). La faccenda si farebbe più interessante dopo: Berdych e Monfils sono lontani dalla migliore condizione, Thiem sull’erba è tutto da testare (e dovrà superare Pospisil al primo turno). Da tenere d’occhio Gasquet, che ha giocato poco quest’anno ma sull’erba può riscattarsi.

[1] A. Murray vs [Q/LL]

J. Sousa vs D. Brown

J. Vesely vs [Q/LL]

[28] F. Fognini vs D. Tursunov

[20] N. Kyrgios vs P. Herbert

R. Dutra Silva vs B. Paire

D. Shapovalov vs J. Janowicz

[14] L. Pouille vs M. Jaziri

[12] J. W. Tsonga vs C. Norrie

Y-H. Lu vs [Q/LL]

C. Berlocq vs N. Basilashvili

T. Fabbiano vs [24] S. Querrey

[31] F. Verdasco vs K. Anderson

A. Seppi vs N. Gombos

T. Haas vs [Q/LL]

[5] S. Wawrinka vs D. Medvedev

[4] R. Nadal vs J. Millman

D. Young vs D. Istomin

T. Monteiro vs [Q/LL]

[30] K. Kachanov vs An. Kuznetsov

[21] I. Karlovic vs A. Bedene

D. Dzumhur vs R. Oliva

H. Laaksonen vs [Q/LL]

[16] G. Muller vs M. Fucsovics

[9] K. Nishikori vs M. Cecchinato

J. Benneteau vs [Q/LL]

M. Copil vs [Q/LL]

[14] R. Bautista Agut vs A. Haider-Maurer

[26] S. Johnson vs N. Kicker

F. Bagnis vs R. Albot

V. Troicki vs F. Mayer

[7] M. Cilic vs P. Kohlschreiber

[6] M. Raonic vs J. Struff

M. Youzhny vs N. Mahut

[Q/LL] vs [Q/LL]

[26] A. Ramos-Vinolas vs J. Thompson

[17] J. Sock vs [Q/LL]

T. Bellucci vs [Q/LL]

R. Haase vs F. Tiafoe

[10] A. Zverev vs E. Donskoy

[13] G. Dimitrov vs D. Schwartzman

M. Baghdatis vs J. Ward

D. Sela vs M. Granollers

[23] J. Isner vs [Q/LL]

[27] M. Zverev vs B. Tomic

T. Daniel vs M. Kukushkin

D. Lajovic vs [Q/LL]

[3] R. Federer vs A. Dolgopolov

[8] D. Thiem vs V. Pospisil

G. Simon vs [Q/LL]

J. Tipsarevic vs J. Donaldson

[32] P. Lorenzi vs H. Zeballos

[22] R. Gasquet vs D. Ferrer

S. Darcis vs R. Berankis

B. Coric vs R. Harrison

[11] T. Berdych vs J. Chardy

[15] G. Monfils vs [Q/LL]

K. Edmund vs [Q/LL]

Y. Sugita vs B. Klein

[14] F. Lopez vs A. Mannarino

[29] J. M. del Potro vs [PR] T. Kokkinakis

V. Estrella vs E. Gulbis

A. Pavlasek vs E. Escobedo

[2] N. Djokovic vs M. Klizan