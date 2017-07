Berdych ha scelto Stepanek come coach ma…

A partire da Wimbledon il tennista ceco sarà seguito dal connazionale Martin Stepanek, che non ha nessuna parentela con il più celebre Radek

Dopo la rottura con Goran Ivanisevic, giunta al termine di un anno di collaborazione decisamente poco proficuo, Tomas Berdych ricomincia da Stepanek. No, non Radek che a 38 anni sta tentando faticosamente di tornare in campo dopo l’operazione alla schiena. Bensì Martin, anche lui ceco, curiosamente coetaneo del suo più celebre omonimo, ex allenatore del croato Ivan Dodig, con un best ranking di n.102 in doppio e n.248 in singolare, raggiunti rispettivamente nell’agosto del 2003 e nel dicembre del 2005. È stato lo stesso Berdych ad annunciare il nome del suo nuovo allenatore tramite un post sul suo profilo Twitter. I due hanno già cominciato a lavorare insieme e a Wimbledon Stepanek sarà seduto per la prima volta nel box del n.17 del ranking ATP.

I just start to work with Martin Stepanek and our first is Wimbledon! #tbteam #update #news — Tomáš Berdych (@tomasberdych) June 30, 2017

In questa stagione il 31enne di Valasske Mezirici ha vinto solamente 26 partite a fronte di 13 sconfitte e non è andato oltre il terzo turno né agli Australian Open e né al Roland Garros. Questo deludente inizio di anno gli è costato l’uscita dalla Top 10 dopo 7 anni di presenza ininterrotta. Chissà che l’erba di Wimbledon, sulla quale si è sempre trovato a suo agio, tanto da cogliere la sua unica finale Slam nel 2010, e la collaborazione con il meno celebre dei Stepanek che gironzolano per il circuito possano dare una svolta al suo 2017.