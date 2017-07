Federer e Barilla: insieme anche sull’erba, con degli auguri… particolari [VIDEO]

La Barilla, attraverso un video promozionale, lancia un messaggio di buona fortuna al campione svizzero Roger Federer . A fargli l'in bocca al lupo, anche altre stelle dello sport

Uno degli elementi caratteristici e più rappresentativi del gioco del tennis è la racchetta, che nel corso degli anni ha avuto una profonda evoluzione, mutando spesso la forma, il peso e il materiale. Una cosa però è rimasta sempre uguale: l’importanza che riveste all’interno di questo sport. A seconda delle diverse impugnature è possibile produrre colpi spettacolari e mai visti prima, e la sensibilità nella mano e nelle dita riveste un ruolo rilevante. Un’altra importante attività quotidiana che richiede altrettanto feeling con un oggetto è quella del mangiare ed in particolare – noi italiani lo sappiamo bene – mangiare gli spaghetti. Lo strumento in questione è ovviamente la forchetta la cui invenzione è avvenuta sulle coste del Mediterraneo in pieno Medio Evo, e già nel XIV secolo era comune trovarla nel Regno di Napoli. Se vi state chiedendo qual è la connessione tra racchette e forchette, la risposta è più semplice del previsto: Roger Federer. Ma andiamo con ordine.

La Barilla, compagnia produttrice di pasta con sede a Parma, ha pubblicato nei giorni scorsi un video promozionale il cui scopo principale è quello di sostenere il suo rappresentante numero 1, Roger Federer, che al momento sta partecipando al torneo di Wimbledon. Nel video compaiono altri sportivi di fama internazionale tra i quali spiccano i nomi del calciatore tedesco campione del mondo Thomas Muller, e il cestista italiano militante nella NBA Danilo Gallinari. Il modo migliore per far comunicare tra loro dei grandi campioni che provengono da contesti sportivi differenti è quello di trovare delle passioni in comune, e quella per la pasta è stata l’ideale. Roger Federer aveva firmato un contratto di sponsorship pluriennale con Barilla, lo scorso maggio.