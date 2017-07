Wimbledon, doppi junior: eliminata Tatiana Pieri

Si interrompe all'esordio il camminio di Tatiana Pieri a Wimbledon

La coppia italo-croata Pieri/Boskovic è stata eliminata al primo turno del torneo di doppio di Wimbledon junior dalle russe Deminova/Kharitonova per 6-1, 6-2.

Non è andata benissimo l’avventura londinese di Pieri, che aveva perso all’esordio anche in singolare. A sconfiggerla era stata la testa di serie numero 3, la statunitense Claire Liu per 6-2, 6-1.

A livello di coppia, per il tennis italiano rimane in gara quella maschile Forti/Frinzi che deve ancora disputare il suo match di primo turno contro i giapponesi Hazawa/Tajima.