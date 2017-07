Makarova e Vesnina a un passo dal Career Grand Slam

Mancano solo gli Australian Open per completare la vittoria nei quattro Major

Passo importante per la carriera di doppiste di Makarova e Vesnina.

Battendo Niculescu/Chan la coppia russa è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di doppio femminile a Wimbledon 2o17 dopo avere perso la finale del 2015 (contro Hingis/Mirza). Per Elena Vesnina era il terzo tentativo, visto che aveva perso anche la finale del 2010 in coppia con Vera Zvonareva.

Su un Centre Court con l’erba ridotta in condizioni preoccupanti, la partita non ha avuto storia: dodici game a zero. A questo punto per Elena ed Ekaterina il Career Grand Slam diventa sempre più vicino, visto che manca loro solo la vittoria in Australia, peraltro già sfiorata nel 2014 quando persero in finale da Errani/Vinci. La coppia russa ha in curriculum un’altra finale Slam, quella del Roland Garros 2016 persa da Mladenovic/Garcia.

Questi i loro successi nei Major:

Roland Garros 2014

Makarova/Vesnina b. Errani/Vinci 7-5 6-2

US Open 2014

Makarova/Vesnina b. Pennetta/Hingis 2-6 6-3 6-2

Wimbledon 2017

Makarova/Vesnina b. Niculescu/Chan 6-0 6-0