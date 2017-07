US Open, entry list maschile: guida Murray (per ora). Quattro gli azzurri

I 104 tennisti che accederanno per classifica all'ultimo Slam della stagione. 39 paesi rappresentati, 4 gli italiani. Giannessi e Cecchinato possono sperare

A sei settimane dall’inizio degli US Open 2017 (28 agosto) è stata divulgata l’entry list del tabellone maschile, per cui fa fede l’aggiornamento di classifica di lunedì 17 luglio. Murray per ora guida il seeding davanti a Nadal, Federer e Djokovic, ma per lo scozzese c’è il concreto rischio di affrontare lo Slam statunitense senza il beneficio della prima testa di serie. Per l’assegnazione delle prime 32 caselle del tabellone, infatti, si farà riferimento all’ultimo aggiornamento del ranking prima della compilazione del tabellone, ovvero quello del 21 agosto. In quella classifica saranno inclusi i risultati di Montreal e Cincinnati che rischiano di far cadere lo scozzese dal trono.

Sono sette (Federer, Djokovic, Nadal, Wawrinka, Murray, del Potro e Cilic) i giocatori presenti in tabellone ad aver vinto il torneo. 39 le nazionalità rappresentate, quattro gli italiani: Fognini, Lorenzi, Seppi e Fabbiano. Nove gli statunitensi capeggiati da Jack Sock, al momento 17esimo del seeding. Seguono Francia e Spagna, che portano otto unità ciascuno.

Il cut-off è la posizione 99 del ranking ATP. Gli altri 5 atleti che compongono la lista dei 104 hanno fatto il loro ingresso grazie al ranking protetto: si tratta di Berankis, Haider-Maurer, Kokkinakis, Millman e Tursunov. Nella lista degli alternate sono presenti altri tre giocatori che hanno richiesto il “paracadute” per poter partecipare all’ultimo Slam dell’anno. Il primo degli esclusi è Ernests Gulbis, ma il lettone è già certo di entrare nel tabellone principale (assieme allo svizzero Henri Laaksonen) per via della presenza nelle liste di Dan Evans, squalificato per assunzione di cocaina, e Yoshihito Nishioka, ai box per infortunio.

C’è speranza anche per Giannessi e Cecchinati, rispettivamente sesto e settimo (ma “ufficiosamente” almeno quarto e quinto). Nel caso non arrivino defezioni a sufficienza, saranno costretti a disputare le qualificazioni. Il torneo cadetto (martedì 22-venerdì 25 agosto) assegnerà 16 posti nel tabellone principale. Gli otto slot rimanenti verranno riempiti con altrettante wild card. Non ci sarà invece il consueto appuntamento con i play-off USTA, che sono stati cancellati circa tre mesi fa.