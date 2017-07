La Rogers Cup 2.0: realtà virtuale e un milione in palio per i fan

Il combined canadese si lancia nel futuro con una app tuttofare. Per ordinare snack direttamente dal proprio posto, guardare match nella città "parallela" e fare ricchi pronostici

Il futuro? È già qui, o almeno è già in Canada. Gli organizzatori della Rogers Cup, il celebre combined canadese di mezza estate, hanno deciso di far fare al loro torneo un “salto nell’anno 3000”. Nelle scorse ore un comunicato stampa ha annunciato le novità che riguarderanno gli spettatori dell’evento WTA Premier 5 di Toronto e di quello ATP Masters 1000 di Montreal, che come ogni anno si disputeranno in contemporanea (dal 4 al 13 di agosto). Si parte dalla applicazione ufficiale del torneo, scaricabile sia sull’App Store dell’iPhone che su Google Play per chi invece ha un dispositivo Android. Tra le molteplici funzioni della app, spiccano quella che condurrà i possessori del biglietto al loro parcheggio e quella che consentirà a loro di ordinare cibo e bevande, da farsi recapitare direttamente al proprio posto in tribuna al primo cambio di campo. Una comodità pensata apposta per coloro che non vogliono perdersi neppure uno scambio. Il Wi-Fi gratuito in tutta l’area del torneo consentirà inoltre di non consumare il proprio traffico dati per rimanere connessi e aggiornati.

La vera meraviglia multimediale è però un’altra: coloro che si recheranno in prima persona a uno dei due impianti potranno guardare in diretta anche gli incontri che si disputano sull’altro. Chi ha acquistato un tagliando per ammirare Federer, infatti, potrebbe aver voglia di dare un’occhiata anche a Sharapova e viceversa. È qui che entra in gioco Vantrix, una società sviluppatrice di una tecnologia di realtà virtuale a 360° che simulerà l’esperienza di essere a bordo campo in un match disputato a quasi 550 chilometri di distanza! Se tutto questo non bastasse ad andarsene “da vincitori”, la Rogers Cup lancia anche alcune sfide con in palio ricchi premi. Il più succoso è il milione di dollari per alla persona che sarà in grado di prevedere entrambi i tabelloni di singolare – se nessuno dovesse riuscirci, colui o colei che ci si avvicinerà di più vincerà un pass per l’edizione successiva del torneo. Ma ci sono anche un viaggio premio a Indian Wells 2018 per chi indovinerà il maggior numero di pronostici sui match del giorno, e i punti da accumulare rispondendo correttamente a quiz tennistici, i quali potranno poi essere convertiti in regali sulla app.