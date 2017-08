ATP Montreal: Kyrgios a valanga su Troicki

In 50 minuti di gioco Nick Kyrgios spazza via dal campo Viktor Troicki. Molto bene l'australiano, sotto tono il serbo

Inaugurano il centre court di Montreal, il bellissimo Uniprix Stadium, per l’edizione 2017 della Rogers Cup, il serbo Viktor Troicki (31 anni, 45 ATP) e l’australiano Nick Kyrgios (22 anni, 24 ATP). Non ci sono precedenti tra i due, la giornata qui in Canada è bella e piuttosto fresca, con il vento che aveva disturbato non poco gli incontri di qualificazione fino a ieri che si è ridotto a una brezza leggera. La curiosità del match è vedere in che modo si presenterà in campo Nick, sia atleticamente che a livello di voglia e impegno, dopo le vicissitudini sentimentali e fisiche degli ultimi tempi. Nel warm-up pre partita, giusto un quarto d’ora contato, Kyrgios ha solo tirato qualche pallata ridendo e scherzando, il che può voler dire qualsiasi cosa nel bene e nel male.

A giudicare dall’inizio del match, però, pare proprio che l’australiano abbia intenzione di interpretare la vicenda in modo serio: va lui alla battuta, e dà subito il via a un bombardamento notevole con il servizio e il dritto, manovrando e difendendo bene anche di rovescio. Con tutto il rispetto per un ex 12 del mondo come Viktor, un buon Kyrgios gli è superiore di due categorie, e il risultato è il perentorio 6-1 in poco più di 20 minuti con cui il ragazzo di Camberra chiude il primo set. Poco da commentare finora, 26 punti a 14 dovrebbe essere un dato sufficiente.

A inizio secondo parziale, subito il terzo break per Nick, che sta andando certamente come un treno, ma è anche facilitato dalla prestazione onestamente incolore di Troicki. Il serbo continua a venire letteralmente preso a pallate, tra il mormorio del pubblico che nel momento in cui ci si ritrova 4-0 per Kyrgios, e Viktor conquista al servizio il secondo game, esplode nel più classico dagli applausi di incoraggiamento, del tipo “vogliamo una partita!”. Siamo 42 punti a 18, in nemmeno 40 minuti, li capisco perfettamente. Nick nel frattempo si concede anche diversi dei suoi tocchi da accademia, quasi a voler compensare gli spettatori, con lo spettacolo, della partita totalmente a senso unico. Viktor alla battuta annulla quattro match point sul 5-1, ma poco dopo il servizio di Nick mette fine alla sua partitaccia, 6-1 6-2 in 50 minuti. Se potremo rivedere il gran Kyrgios del cemento americano di questa primavera dovranno essere impegni più tosti a dircelo, ma l’inizio è stato a dir poco scoppiettante.

Risultati:

A. Ramos-Vinolas vs R. Haase

[13] L. Pouille vs J. Donaldson

[16] N. Kyrgios b. V. Troicki 6-1 6-2

M. Zverev vs [Q] N. Gombos

D. Ferrer vs K. Edmund

D. Young vs B. Paire

G. Monfils vs S. Johnson

[Q] T. Fabbiano vs R. Harrison

R. Gasquet vs [WC] B. Schnur

D. Schwartzman vs [Q] R. Opelka

D. Medvedev vs A. Mannarino

[14] J. Isner vs J.M. del Potro

[12] R. Bautista Agut vs [Q] T. Smyczek

[WC] V. Pospisil vs [WC] P. Polansky