WTA Toronto: due tiebreak fatali a Vinci

Roberta fallisce due opportunità di trascinare il match al set decisivo sul 5-3 e servizio. La 20enne russa (che mette a segno un clamoroso tweener) gioca meglio i punti importanti

D. Kasatkina b. R. Vinci 7-6(3) 7-6(1) (Tommaso Voto)

Un pallido sole accoglie Vinci e Kasatkina, che si affrontano per la quarta volta in carriera (2-1 per l’azzurra) nel primo turno del WTA di Toronto. A prevalere, dopo una lotta serrata è la russa, che ha vinto i punti nevralgici e ha saputo mettere in crisi il sistema di gioco di Roberta.

Ci sono molte sedie vuote ed il pubblico è poco partecipe, ma sul campo le due ragazze, tra le altre cose vestite con lo stesso outifit rosso dallo sponsor, non si sono affatto risparmiate. Ci si diverte già dai primi punti, Vinci strappa immediatamente il servizio alla russa, che non si scompone e ottiene l’1-1 (straordinario il passante tweener con cui Daria si prende lo 0-40. Lo trovate al termine della cronaca). Il tema tattico è abbastanza lineare, l’italiana prova a rallentare lo scambio con il rovescio tagliato, mentre Kasatkina colpisce e martella da fondo. La battuta è un problema per l’ex top ten pugliese, infatti è costantemente aggredita in risposta sulla seconda palla. La troppa veemenza tradisce Daria, che, in più di un’occasione, è poco centrata. Il parziale è “on serve”, Roberta sul 5-5 torna ad avere palla break, ma un banale diritto affossato in rete salva la russa, che quando è costretta a colpire in corsa è meno incisiva. Nel game successivo Kasatkina ha addirittura tre set point, ma Vinci con notevole bravura rintuzza il pericolo con classe. Nel tie break la ventenne di Togliatti, città russa sul fiume Volga, che deve il suo nome al leader del Partito Comunista Italiano morto nel 1964, trova maggior profondità e conquista il set.

Vinci, un po’ demoralizzata, viene fulminata in risposta e vede la n.38 del mondo scappare sull’1-0, ma la reazione dell’azzurra è di carattere, infatti si porta sul 4-1. Come spesso capita a livello femminile, non c’è un motivo reale nella metamorfosi della russa, che avanti di un set e di un break è letteralmente evaporata. A Vinci manca la zampata della campionessa, infatti sul 5-3 fallisce due opportunità per chiudere il set e subisce il controbreak. Un vero peccato, anche perché la sua avversaria era in stato confusionale e non riusciva a tenere la palla in campo. È ancora il tiebreak a condannare l’azzurra, che si arrende di schianto alla russa che vola al turno successivo.

(in aggiornamento)

Risultati:

D. Gavrilova b. [Q] L. Arruabarrena 6-3 6-3

B. Strycova b. [13] K. Mladenovic 6-2 6-3

[Q] N. Osaka b. [Q] H. Watson 6-1 4-1 rit.

A. Konjuh vs [Q] K. Flipkens

[11] D. Cibulkova vs L. Tsurenko

[Q] S. Vickery vs [Q] E. Alexandrova

[12] J. Ostapenko vs [Q] V. Lepchenko

[15] A. Sevastova vs L. Davis

[14] P. Kvitova vs C. Suarez Navarro

S. Stephens vs Y. Putintseva

K. Siniakova vs [Q] M. Duque-Marino

[9] V. Williams vs [Q] I.C. Begu

L. Safarova vs [WC] F. Abanda