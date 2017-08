Ana Ivanovic di nuovo in campo per una esibizione

L'ex stella serba sfiderà Sampras, Venus Williams e Blake nella splendida cornice di Greenbrier, in West Virginia. È la prima apparizione dopo il ritiro

Ana Ivanovic torna su un campo da tennis. Per vederla basterà (si fa per dire) prenotare un volo per la West Virginia, dove l’ex campionessa parteciperà ad una esibizione di lusso insieme a Pete Sampras, Venus Williams e James Blake. I quattro saranno protagonisti dell’annuale Greenbrier Champions Tennis Classic, che si terrà il 16 e il 17 di settembre (il fine settimana successivo a quello delle finali degli US Open) nel resort di lusso The Greenbrier, costruito nel 1858 tra i monti Allegani vicino a White Sulphur Springs. L’esibizione prevede due match di singolare, femminile e maschile, intorno all’ora di pranzo locale del sabato e un doppio misto, con coppie Sampras/Williams e Ivanovic/Blake, allo stesso orario della domenica. I prezzi dei biglietti vanno da 13$ a 175$. Sono inoltre previste sessioni di autografi con tutti i protagonisti, per le quali è necessario acquistare due biglietti separati (ve ne sarà una dedicata al solo Sampras).

Ospite fisso fin dalla prima edizione nel 2012, “Pistol Pete” si farà così perdonare l’assenza di giugno, quando Andy Roddick ha dovuto sostituirlo in una esibizione contro Tim Henman a causa di un acciacco. Anche per Blake e Venus Williams si tratta di un ritorno: lo scorso anno, insieme a Madison Keys, la sorellona di Serena inaugurò la presenza femminile all’evento. Nonostante sia l’unica dei partecipanti di quest’anno ad essere ancora in attività, Venus è coetanea di James Blake (37 anni entrambi) e ha ben otto anni in più di Ivanovic. La serba ha dato l’addio al tennis al termine del 2016, pochi giorni dopo aver disputato la International Premier Tennis League in Asia con la franchigia degli UAE Royals. Da quel giorno, esclusa una clinic a Cannes, Ivanovic non si è più mostrata in campo. In primavera si è trasferita a Chicago al seguito del marito calciatore Bastian Schweinsteiger.