ATP Montreal: Lorenzi vince e si conquista la sfida con Kyrgios

Vittoria di esperienza e gestione del match per Paolo Lorenzi, rimandato Frances Tiafoe. Ora per il senese c'è Kyrgios. Bene il giovane Hyeon Chung, che batte Feliciano Lopez al tie-break decisivo

P.Lorenzi b. F.Tiafoe 7-6(3) 0-6 6-2 (da Montreal, Luca Baldissera)

Il primo turno fra Paolo Lorenzi (35 anni, 38 ATP) e l’americano Frances Tiafoe (19 anni, 84 ATP), a mezzogiorno e mezzo di una gran bella giornata di sole, va in scena sul court 5 di Jarry Parc, a parte gli stadi forse il campo più suggestivo del Masters 1000 di Montreal, con una splendida terrazza dietro il lato corto da cui è possibile assistere ai match con visuale perfetta, comodamente seduti, e volendo anche bevendosi qualcosa. Non ci sono precedenti, ma il compito per l’azzurro non è semplice, Tiafoe è un ragazzo molto promettente dal tennis esplosivo, adattissimo ai campi duri.

Dopo aver annullato due palle break nel primo e nel secondo turno di battuta, Paolo se ne conquista una sul 3-2 in suo favore, ma fallisce una risposta di dritto. Come previsto, Frances spinge molto e non disdegna alcune buone discese a rete anche dietro il servizio, ma Lorenzi si fa rispettare con il ritmo da fondo e buonissime prime palle. E’ un bel match da cemento, tirano e corrono tutti e due, producendosi in colpi spettacolari sia in difesa che in attacco. Senza altri pericoli per chi è al servizio si arriva al 6-6, e al giusto tie-break. Con un gran rovescio diagonale stretto Paolo va avanti di un minibreak, 2-0, un altro glielo regala Tiafoe stampando un dritto sul nastro, 3-0, poi un bel servizio dell’azzurro e un erroraccio dello statunitense decretano il 5-0. Sul 6-2 ci sono 4 set point, il secondo è fatale a Frances che commette doppio fallo. 7-6 Lorenzi, bravo a rimanere solido e concentrato, e a incassare giustamente gli errori del giovane Frances nei momenti decisivi. L’esperienza conta sempre qualcosa, a volte anche più della tecnica e dell’esplosività fisica.

Grande reazione di Tiafoe in avvio di secondo parziale, con il primo break del match in assoluto conquistato al secondo game (alla quinta palla break in totale), e vantaggio addirittura incrementato al quarto game: secondo break subito da Paolo che si difende con il servizio, ma sbaglia un rovescio relativamente semplice. Siamo 4-0, e in un attimo già tira aria di terzo set, confermata dal buon game di battuta di Frances e dal conseguente 5-0. Tira – forse giustamente – i remi in barca Paolo, per concentrarsi in vista del parziale decisivo. Il 6-0 è scontato a questo punto, l’importante sarà ricominciare a spingere e a non lasciare libero Frances di sparare le sue pallate quasi da fermo. Un set pari, entrambi i giocatori escono dal campo per qualche minuto.

Detto fatto, nel primo game del terzo set Paolo piazza il primo break, a 15, rispondendo bene e sfruttando un paio di gratuiti di Tiafoe, per poi tenere bene la battuta, portandosi sul 2-0. Il vantaggio è prezioso, da tenersi stretto a tutti i costi. Lorenzi sta mettendo in campo tutta la sua lucidità anche nella gestione delle energie nervose, e si vede, mentre Tiafoe, pur tirando molto forte, sembra aver perso il filo tattico della partita, e cosa ancora più grave per lui, le geometrie del campo. Sul 3-1 Paolo ha due palle break che somigliano moltissimo a dei match point, e converte la prima grazie all’ennesimo errore in un momento decisivo del giovane avversario. 4-1 e servizio per l’azzurro, bisogna solo rimanere concentrati adesso, il traguardo è in vista. Con il colpo che lo ha più sostenuto oggi nei punti importanti, la battuta (ci sono progressi evidenti, anche tecnici, che bravo a migliorarsi sempre), Lorenzi sale 5-1, si fa annullare tre match point non consecutivi, e poi chiude tenendo a zero nell’ottavo game. Il secondo turno contro Nick Kyrgios (nessun precedente) dipenderà molto dalla vena dell’australiano, ma conoscendo Paolo, se avrà una possibilità non lascerà nulla di intentato per coglierla.

H. Chung b. F. Lopez 6-1 4-6 7-6(3) (da Montreal, Gabriele Ferrara)

Hyeon Chung accede al secondo turno della Rogers Cup battendo al tiebreak decisivo Feliciano Lopez, che ha insieme al coreano ha dato vita ad un match estremamente divertente e combattuto, conclusosi solamente dopo 2 ore e 13 minuti di gioco.

Lopez parte male, perdendo la battuta nei suoi primi due game di servizio senza mettere la prima (30%) e commettendo ben tre doppi falli. Lo spagnolo sbaglia diversi dritti in larghezza, con Chung che ne approfitta, giocando con la giusta dose di aggressività e verticalità e archiviando il primo set in 26 minuti: 6-1. All’inizio del secondo Feliciano trova tre ottime accelerazioni di dritto che gli regalano il break in apertura; il numero 52 ATP adesso ha perso un po’ di precisione con i colpi a rimbalzo e concede tre palle del doppio break, ma si salva grazie al servizio. Nel game successivo il giocatore nato a Toledo ricomincia a commettere errori con il dritto, cedendo la battuta a 30; Lopez si procura un’altra chance di break nel settimo gioco, ma la battuta arriva nuovamente in soccorso di Chung. In questa fase della sfida il coreano va in difficoltà ogni volta che si entra nello scambio, ma riesce sempre a cavarsela con il servizio. Ciò nonostante, sul 4 pari è costretto a fronteggiare un altro break point, in occasione del quale commette un doppio fallo che gli costa il game e, di fatto, il set, che Lopez incamera con il punteggio di 6-4.

La partita è sempre più godibile, con entrambi i giocatori che vanno spesso a rete per chiudere il punto, talvolta dando vita a scontri ravvicinati che il pubblico apprezza moltissimo. Si prosegue senza particolari sussulti fino al 5 pari – bravo Chung a salvarsi ai vantaggi nel settimo game – quando Lopez si ritrova a due punti dalla sconfitta; qui Feliciano trova un ace esterno e una seconda vincente che valgono il 5 pari. Si arriva al tiebreak decisivo, in cui il numero 28 del mondo commette quattro errori piuttosto evitabili (gravissimi quelli con la volée alta di dritto e con quella a chiudere di rovescio rispettivamente nel secondo e sesto punto) che lo portano sotto 5-3. Chung coglie l’opportunità e induce Lopez a sbagliare con il dritto per il 6-3, conquistando il match subito dopo grazie a un doppio fallo del rivale.

(in aggiornamento)

Risultati:

B. Coric b. [LL] M. Youzhny 6-2 6-4

H. Chung b. F. Lopez 6-1 4-6 7-6(3)

[LL] E. Escobedo b. N. Basilashvili 7-6(4) 6-4

P. Lorenzi b. F. Tiafoe 7-6(3) 0-6 6-2

[9] D. Goffin vs Y. Sugita

[11] P. Carreno Busta vs K. Khachanov

S. Querrey vs [Q] V. Millot

[WC] D. Shapovalov vs R. Dutra Silva

K. Anderson vs [Q] D. Sela

[15] J. Sock vs [Q] P.H. Herbert

B. Paire vs J. Donaldson

[3] D. Thiem vs D. Schwartzman