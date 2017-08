Il simpatico caso di Ernesto Escobedo

MONTREAL - Lo statunitense ha raccontato in modo molto simpatico come ha scoperto di essere un lucky loser

dal nostro inviato a Montreal

Nella mattinata canadese Tomas Berdych ha dovuto dare forfait per la Rogers Cup 2017 a causa di un problema alle costole. A beneficiarne è stato Ernesto Escobedo, sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni da Reilly Opelka e che oggi invece ha superato in due set Nikoloz Basilashvili.

Una volta arrivato in zona mista, il numero 85 del mondo ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria, arrivata in modo del tutto inaspettato: “Ho saputo che sarei sceso in campo solamente cinque minuti prima dell’inizio del match, ero a pranzo. Questa era la mia prima esperienza a Montreal, il pubblico è fantastico e giocare sul centrale è incredibile. Domani sarei dovuto andare a Cincinnati. Non mi importa dei soldi che ho guadagnato in questo modo, voglio solo divertirmi”.

In seguito, il californiano ha raccontato in maniera molto simpatica come è venuto a sapere che avrebbe dovuto giocare: “Il referee mi ha chiamato al telefono, credevo che avesse sbagliato numero e ho ignorato la chiamata. Mi ha richiamato, ho risposto e mi ha detto: “Sei un lucky loser” e sono andato nello spogliatoio per giocare. Se non avessi risposto perché mi stavo allenando o perché ero sotto la doccia, non ho idea di cosa sarebbe successo (ride), ma tutto accade per una ragione“.

Come ha detto lui stesso, intanto Ernesto si gode il momento – è solamente la seconda volta che vince una partita in un Masters 1000, dopo quella conquistata a Miami contro Evans lo scorso marzo – prima di prepararsi per la sfida contro Robin Haase (nessun precedente tra i due).