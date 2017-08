Accadde Oggi: i 46 anni di Pete Sampras

Il 12 agosto del 1971 nasceva "Pistol Pete". Uno dei più grandi di sempre della storia del tennis

Nella città di Washington D.C., capitale degli Stati Uniti, il 12 agosto del 1971 nacque un bambino che per lungo tempo fu il dominatore assoluto nella sua specialità, stiamo parlando di Petros Sampras, e quello in cui era (ed è) davvero bravo è giocare a tennis. Il ragazzo di origini greche si distinse subito in questo sport e divenne professionista nel 1988, mentre il suo primo successo Slam arrivò nel 1990 agli US Open dove in finale batté il connazionale André Agassi, con il quale ebbe la più importante rivalità della sua carriera. Il secondo successo in un torneo major arrivo tre anni più tardi, in quella che per lungo tempo divenne la sua seconda casa a Church Road: ovviamente si tratta di Wimbledon. Pete trionfò sull’erba londinese per sette volte, record rimasto imbattuto fino a qualche mese fa. Il recordo che ancora nessuno è riuscito a battere è chiudere la stagione per 6 anni consecutivi alla testa della classifica (1993-1998). Gli altri successi Slam ottenuti da Sampras sono due Australian Open e cinque US Open, con l’ultimo arrivato nel 2002 dove in finale sconfisse di nuovo il nemico-amico Agassi. Con questo trionfo non solo si riscattò dalla cocente sconfitta patita a Wimbledon qualche mese prima per mano di George Bastl ma decise anche di chiudere la carriera. Durante i suoi 14 anni passati sui campi in giro per il mondo l’unico rimpianto resta quello di non aver mai trionfato sulla terra del Roland Garros, superficie indigesta per lui, anche se è riuscito a rallegrarsi con 64 titoli in singolare e ha contribuito a due Coppa Davis vinte con la nazionale USA. ‘Pistol Pete’, soprannome preso in prestito dall’ex giocatore NBA Pete Maravich, è stato introdotto nella Hall of Fame 10 anni fa e ha passato 286 settimane da numero 1 del mondo.