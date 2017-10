ATP Anversa: Tsonga vince il derby, semi con Bemelmans

Per la gioia del pubblico, il belga batte Sousa in rimonta e centra la sua prima semi ATP. Benneteau è in partita solo per un set contro un Jo diesel

Gli spettatori belgi hanno dovuto subito tirar fuori la voce. Infatti il primo incontro di giornata vedeva opposti Ruben Bemelmans e il portoghese Sousa, nell’unico quarto di finale senza teste di serie. Il giocatore di casa è riuscito a piegare il lusitano al terzo set, centrando così la prima semifinale in carriera nel Tour maggiore. Un risultato clamoroso, dato che aveva perso gli ultimi sette incontri, anche con giocatori oltre l’800esima posizione mondiale come quando a settembre venne battuto dal numero 1228 al mondo.

Il match non parte nel migliore dei modi per lui. Si fa sopraffare dal dritto di Sousa nel nono gioco, perdendo la battuta e il primo set. Incitato dal suo pubblico, riesce poi a trovare più spinta da fondo nel secondo parziale, ma non si gioca a dovere le uniche due chance di break che il portoghese concede, sul 3-2. Proprio Sousa sembra essere in procinto di uccidere il match con un decisivo break, ma Bemelmans, aiutato dalla prima, scaccia le paure e approda al tie-break. Sousa si ritrova subito sotto 4-1 e quando prova a tornare in gioco, ormai è troppo tardi: con più attenzione avrebbe conquistato l’incontro in due set. Bemelmans nel settimo game trova per la prima volta il break, grazie a un doppio fallo sciagurato di Sousa sul break point. Il belga deve annullare con coraggio sei palle del controbreak prima di alzare le braccia al cielo, vittorioso, dopo due ore e 20 di gioco. Eguaglia così il suo best ranking, al numero 84.

Sfiderà domani, non prima delle 14, Jo Wilfried Tsonga, che ha sconfitto il suo connazionale francese Julien Benneteau, che non sfidava da oltre tre anni. Jo, numero due del seeding, cerca il quarto titolo del 2017. Il successo nelle Fiandre si aggiungerebbe a quelli ottenuti nella vicina Olanda, a Rotterdam, e in Francia, a Lione e Marsiglia. Entrato in campo in maniera lenta, l’ex numero 5 del mondo non trova il ritmo al servizio e commette una vagonata di doppi falli nei suoi primi tre turni. Benneteau non sfrutta una palla break in apertura, ma riesce comunque a bloccare l’offensiva di Tsonga e a mettere spesso i piedi dentro al campo per conquistare punti da indoor. Nel tie-break del primo entrambi non riescono a far valere la battuta. Tsonga va sotto di un mini-break, con una voléé prodigiosa se lo riprende e infine un errore di rovescio costa il set a Benneteau. Quando poi quest’ultimo perde la battuta nel primo gioco del secondo set, Tsonga inserisce il pilota automatico, trovando anche un secondo break sul 3-1. Chiude così in crescendo un match in cui la prima di servizio ha latitato, ma con la quale ha perso solo due punti, piazzando 17 aces. La quinta semi del 2017 è servita, dopo 1h43. Pochi rimpianti per Benneteau, comunque certo di rientrare nei primi 100 del mondo da lunedì, grazie al primo quarto di finale ATP dopo un anno.

Risultati:

R. Bemelmans vs J. Sousa 4-6 7-6(2) 6-4

[2/WC] J. Tsonga b. J. Benneteau 7-6(5) 6-2)

[1] D. Goffin vs [Q] S. Tsitsipas

[4] D. Schwartzman vs [5] D. Ferrer