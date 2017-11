ATP Next Gen Finals: il programma di martedì

Khachanov-Medvedev e Coric-Donaldson per il Gruppo B. Shapovalov-Chung e Rublev-Quinzi per il Gruppo A. Spazio anche all'esibizione fra Sascha Zverev e Stefanos Tsitsipas

ATP Next Gen Finals, la guida completa

Dopo le polemiche sulle nuove regole, il forfait del giocatore più atteso (Alexander Zverev), l’ingresso tra gli otto “giovani maestri” di Gianluigi Quinzi attraverso le prequalificazioni riservate ai migliori otto under 21 italiani, e il caos scatenato da una cerimonia di sorteggio a dir poco imbarazzante, si scende finalmente in campo a Milano.

Ad aprire il programma della prima giornata (alle ore 14), sarà il derby russo fra Karen Khachanov (secondo favorito del seeding e 45 del ranking ATP) e Daniil Medveded (tds 7 e numero 65 del mondo). Un incontro inedito quello tra i due giovani russi, che si sfideranno dunque per la prima volta in carriera nel primo match del Gruppo B. A seguire scenderanno in campo Denis Shapovalov (testa di serie numero 3 e 51 del mondo) e Hyeon Chung (tds 6 e 54 del mondo), in un incontro (anche questo inedito) valido per il Gruppo A. Al termine della sessione diurna, occhi puntati sull’esibizione fra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas (riserva del torneo). Non prima delle 19:30 via alla sessione serale, che si aprirà con la sfida del Gruppo B tra Borna Coric (quarto favorito del seeding e numero 48 del mondo) e Jared Donaldson (quinta testa di serie e 55 del ranking ATP). Anche in questo caso nessun precedente tra i due giovani protagonisti. Chiuderà il programma la wild card italiana Gianluigi Quinzi. L’azzurro (che al momento occupa la 306esima posizione del ranking) affronterà per la prima volta in carriera la testa di serie numero 1 (e 37esimo giocatore della classifica mondiale), Andrey Rublev.

Dalle ore 14:00

[2] K. Khachanov (RUS) vs [7] D. Medvedev (RUS) – Gruppo B

[3] D. Shapovalov (CAN) vs [6] H. Chung (KOR) – Gruppo A

A seguire

A. Zverev vs S. Tsitsipas – Esibizione

Dalle ore 19:30

[4] B. Coric (CRO) vs [5] J. Donaldson (USA) – Gruppo B

[1] A. Rublev (RUS) vs [WC] G. Quinzi (ITA) – Gruppo A

I profili degli otto protagonisti: