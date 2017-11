I numeri della Fed Cup 2017 gridano al successo

Una serie di record stabiliti sia sul campo che davanti allo schermo, fanno ben sperare per la principale competizione a squadre del tennis femminile

Ad una settimana dalla finale di Fed Cup giocata in Bielorussia, è tempo di fare qualche bilancio sulla competizione appena conclusasi. Nonostante le grandi assenti e il disinteresse diffuso nei confronti di eventi a squadre datati come questo, la Fed Cup, sulla scia del crescente interesse nei confronti del tennis, ha registrato un’annata positiva. A darne testimonianza sono una serie di record battuti da questa edizione, primo su tutti quello della trasmissione in televisione. La finale è stata mandata in onda da 45 emittenti in tutto il mondo che hanno coperto uno spazio di 158 nazioni, e se si aggiungono anche le fasi precedenti si arriva a 73 emittenti divise in 177 paesi. Come se tutto questo non bastasse, in occasione della finale è stato inaugurato il servizio streaming che permetterà di guardare la Fed Cup via internet e che sarà presente durante tutto il 2018. Per quel che riguarda il pubblico presente sugli spalti – incluse le due giornate di ‘tutto esaurito’ a Minsk per la finale – il numero totale di spettatori è di 139.000 (2° miglior risultato di sempre).

Passando al tennis giocato ricordiamo che ad aggiudicarsi la 55esima edizione (alla quale hanno preso parte 21 paesi) è stata la nazionale statunitense, che ha così aggiunto in bacheca il titolo numero 18 consolidando il proprio primato – segue al secondo posto la Repubblica Ceca con 10 vittorie. Gli USA non vincevano la Fed Cup dal 2000 e la giocatrice che ha apportato il maggior sostegno alla causa è stata CoCo Vandeweghe. La newyorkese è diventata la prima tennista a vincere 8 rubber (incontri) da quando nel 2005 è stato introdotto il format con 8 nazioni nelle fasi finali, e dopo la straordinaria performance nella finale, è anche diventata la terza tennista a vincere tutti e tre i suoi match nel week-end conclusivo (prima di lei lo avevano fatto le due russe Anastasia Myskina nel 2004 e Elena Dementieva l’anno successivo).

A fronte di questo grande successo di tennis e spettacolo, il presidente della ITF David Haggerty ha commentato: “L’edizione di quest’anno della BNP Paribas Fed Cup ci ha ricordato perché il tennis a squadre è così speciale per i tifosi e per i giocatori. La finale dello scorso week-end è stata giocata da due gruppi di tenniste che hanno lottato fino alla fine e che possono essere orgogliose dei loro traguardi. Noi siamo entusiasti nel vedere i nuovi record messi a segno dalla Fed Cup nel 2017 e ciò dimostra il suo durevole appeal”.