Il tabellone maschile del Roland Garros

Il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2018: Nadal grande favorito, Thiem nel quarto di Zverev.

Con il sorteggio dei tabelloni principali comincia a prendere forma l’edizione 2018 del Roland Garros. Si tratta della 122esima edizione dei Campionati maschili di Francia, vinti per la prima volta nel 1891 dal britannico Briggs e nell’ultima edizione da Rafael Nadal, che si è affermato per la decima volta sui campi parigini. Nella finale 2017 lo spagnolo ha battuto Stan Wawrinka con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-1. Nadal si presenta quest’anno da numero 1 del mondo e da prima testa di serie: non accadeva dal’edizione 2014, vinta proprio dallo spagnolo in finale contro Djokovic. Tre gli assenti tra i primi 32 giocatori del ranking ATP (Federer, Chung e Raonic), l’ultima testa di serie va quindi a Fernando Verdasco. Sono invece sei gli italiani presenti direttamente in tabellone: Fognini (avrà la 18esima testa di serie), Seppi, Lorenzi, Cecchinato, Fabbiano e Berrettini. Non ce n’erano così tanti (senza l’ausilio delle qualificazioni) dal Roland Garros 2012, quando l’Italia ne portò sette.

IL TABELLONE



Ottavi teorici

[1] Nadal v [14]Sock

[6] Anderson v [11] Schwartzman

[3] Cilic v [16] Edmund

[5] Del Potro v [9] Isner

[8] Goffin v [10] Carreno Busta

[4] Dimitrov v [13] Bautista Agut

[7] Thiem v [12]Querrey

[2] A. Zverev v [15] Pouille

Il tabellone completo (salva questo link: ti accompagnerà fino alla finale!)

INFORMAZIONI SUL TORNEO

Tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)

104 giocatori entrati per accettazione diretta

16 qualificati (tabellone qualificazioni)

8 wild card

Il sito ufficiale del torneo

L’app ufficiale del torneo (Android – iOS)

Andrai a vedere il torneo? Tutto quello che devi sapere

Copertura televisiva

Il Roland Garros è in diretta INTEGRALE esclusiva su Eurosport su tutte le piattaforme:

Pay-TV (SAT): SKY – Canali 210-211 HD

Pay-TV (DTT): Mediaset Premium – Canali 372-373

Streaming OTT: Eurosport Player

Copertura multicampo su PC, tablet, Smart TV, Chromecast, smartphone e altri dispositivi video

Prezzo: 7,99€ mese o 59.99€ anno

Calendario di gioco

Domenica 27 (DAY 1): primo turno maschile e femminile

Lunedì 28 (DAY 2): primo turno maschile e femminile

Martedì 29 (DAY 3): primo turno maschile e femminile

Mercoledì 30 (DAY 4): secondo turno maschile e femminile

Giovedì 31 (DAY 5): secondo turno maschile e femminile

Venerdì 1 giugno (DAY 6): terzo turno maschile e femminile

Sabato 2 (DAY 7): terzo turno maschile e femminile

Domenica 3 (DAY 8): ottavi di finale maschili e femminili

Lunedì 4 (DAY 9): ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 5 (DAY 10): quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 6 (DAY 11): quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 7 (DAY 12): semifinali femminili

Venerdì 8 (DAY 13): semifinali maschili

Sabato 9 (DAY 14): finale femminile

Domenica 10 (DAY 15): finale maschile