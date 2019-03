Un ulteriore passo verso il Monza Open 2020

Slitta ancora l’appuntamento tra Petra Kvitova e la prima posizione del ranking mondiale. La corsa della ventinovenne ceca si è fermata dopo tre set contro Ashleigh Barty, capace di batterla per la prima volta al quinto tentativo. Il quarto di finale della parte alta del tabellone di Miami, andato in scena in tarda serata causa rinvio di due ore per pioggia, proponeva una posta in palio altissima: non solo il pass per la semifinale di un Premier, ma la possibilità del trono mondiale per Petra e – dall’altra parte – il primo accesso in top 10 per l’australiana.

Sopratutto all’inizio il match sembra risentirne. Primo set molto equilibrato: Kvitova gioca tatticamente la partita che deve, ma commette troppi errori (24 gratuiti), mentre Barty sembra trovarsi più a suo agio sotto pressione. La conferma di questa sensazione arriva chiara nel tie-break dove la due volte campionessa di Wimbledon spreca un vantaggio di 5-2 ed un set point sul 6-5.

Nella seconda frazione la ceca ha il merito di cancellare dalla mente le occasioni sprecate e non mollare minimamente. La chiave tattica non cambia ma i gratuiti scendono drasticamente (soltanto nove) e le fruttano un 6-3 piuttosto netto. Nel terzo set, la tennista di Bilovec non riesce a mantenere l’inerzia favorevole e si lascia progressivamente imbrigliare dai cambi di ritmo dell’australiana, che mostra un migliore linguaggio del corpo. La ceca finisce cosi per cedere di schianto 6-2 con un incredibile parziale di 12 punti a uno, dal 3-2.

Barty se la vedrà ora con l’altra outsider, Anett Kontaveit in un match inedito che si presenta molto interessante.La numero 19 del mondo ha avuto bisogno di un paio d’ore per venire a capo del rebus Hsieh. dopo un primo set consegnato nelle mani della quadrumane anche per colpa di un rendimento al servizio discutibile (tre break subiti). Poi però cambia il vento: l’estone cresce nelle percentuali in risposta e ci mette poco a riportarla in parità.

Il parziale decisivo diventa una partita nella partita: Kontaveit sembra tornare alle angosce del primo set e va subito sotto 4-0 perdendo due volte il servizio. Ha la forza però di riacciuffare la partita per i capelli strappando in un lunghissimo sesto game (4-2). L’inerzia della partita scivola a quel punto dalle mani di Hsieh, che subisce il break del 5-5 e poi quello letale, addirittura partendo da 40-0 nel game che consegna la semifinale alla sua avversaria.

a cura di Gianluca Santori e Pietro Scognamiglio

Risultati:

[21] A. Kontaveit b. [27] S.W. Hsieh 3-6 6-2 7-5

[12] A. Barty b. [3] P. Kvitova 7-6(6) 3-6 6-2

Il tabellone completo