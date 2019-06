Berrettini è promosso anche sull’erba: battuto Khachanov. Brown elimina Zverev

Il mese di giugno è decisivo per milioni di ragazzi in giro per il mondo che affrontano con ansia i loro esami. Anche nel calendario tennistico a giugno è previsto un test molto importante, quello dei tornei su erba che spesso sconvolgono le gerarchie stabilite nei mesi precedenti. È il caso di Matteo Berrettini, che si è presentato a Stoccarda con alle spalle una stagione su terra battuta più che soddisfacente, ma non era comunque sicuro di ottenere risultati simili anche sui prati. Invece, dopo la vittoria in 53 minuti ottenuta all’esordio su Kyrgios, Berrettini ha giocato un altro match impeccabile e ha battuto in due set Karen Khachanov, che da lunedì è diventato il primo giocatore russo a raggiungere la top 10 dal 2011. Per il ragazzo romano è la seconda vittoria su un top 10 negli ultimi trenta giorni dopo quella ottenuta contro Alexander Zverev al Foro Italico. Giocherà il suo primo quarto di finale in carriera sull’erba (quarto dell’anno considerando tutte le superfici) dove sfiderà Denis Kudla.

Matteo si era imposto nell’unico precedente giocato, 6-7 6-3 6-4 sul cemento di Sofia lo scorso febbraio ed era consapevole di poter mettere in grossa difficoltà il campione di Parigi Bercy. In pochi avrebbero però pronosticato un 6-4 6-2 senza appello sull’erba tedesca. È vero che Khachanov debuttava su questa superficie (su cui ha ottenuto anche dei buoni risultati nelle ultime stagioni, vedi quarto turno a Wimbledon) e aveva perciò bisogno di un po’ di tempo in più rispetto all’azzurro per trovare il ritmo. Berrettini ha spezzato l’equilibrio dei servizi a metà primo set attaccando a rete la seconda di servizio del russo. Nei suoi turni ha sfruttato al meglio la sua prima di servizio (27 punti vinti su 30 in tutto il match) e alla vittoria del primo set in 37 minuti ha fatto seguito un break nel primo gioco del secondo set, che ha smorzato le speranze di Khachanov di ribaltare l’incontro. Col passare dei minuti Matteo ha dimostrato di trovarsi sempre più a suo agio, dimostrando di avere anche un’ottima sensibilità nei pressi della rete. Con un secondo break nella seconda frazione ha chiuso il match dopo 68 minuti senza concedere nemmeno un break point: guardando il tabellone, pensare di giocarsi il titolo della Mercedes Cup non è utopia per questo Matteo Berrettini.

Ha già affrontato cinque volte il suo prossimo avversario, Denis Kudla, tre volte nel Tour principale di cui due nel 2019 (l’americano è in vantaggio 3-2). La vittoria ottenuta al tie-break del terzo contro Gael Monfils gli è valsa un posto nei quarti di finale (per la prima volta nel suo 2019) nella metà di tabellone dove non ci sono più teste di serie. Ma anche nella parte alta del main draw i pronostici non sono stati rispettati. Il numero uno del seeding Alexander Zverev ha perso all’esordio contro l’avversario peggiore che ci si potrebbe augurare al primo turno di un torneo. Dustin Brown ha sfoderato tutto il suo talento e ha eliminato il suo connazionale in tre set. Il numero 170 del mondo disputa a Stoccarda il suo primo torneo ATP del 2019 dopo aver superato le qualificazioni e ritroverà i quarti di finale dopo più di due anni dall’ultima volta. Continuano i grossi problemi al servizio per Zverev (14 doppi falli, ma bilanciati con 21 aces) che nel primo set non ha trovato le risposte al gioco atipico di Brown. Solo all’inizio del secondo ha provato a far valere le sue qualità da fondo e ha portato a casa al tie-break un parziale ricco di colpi di scena (da segnalare la voleè in tuffo con cui Dustin annulla un set point sul 6-5). Il break sul 4-3 del terzo ha deciso l’incontro, vinto da un incredulo Brown dopo due ore di gioco.

Risultati:

D. Kudla b. [5] G. Monfils 7-5 6-7(3) 7-6(3)

M. Berrettini b. [2] K. Khachanov 6-4 6-2

[Q] D. Brown b. [1/WC] A. Zverev 6-4 6-7(3) 6-3

G. Simon vs [7] F. Auger-Aliassime

Il tabellone completo