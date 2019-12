Alexandrova sa solo vincere a Limoges, terzo titolo per lei

Quella tra Ekaterina Alexandrova e il torneo WTA125k di Limoges, piccola cittadina vicino Bordeaux, è una bella storia d’amore. Anche in questa edizione, collocata in una inusuale posizione nel calendario, a cavallo tra due stagioni, la 25enne russa, già campionessa nel 2018 e nel 2016, è riuscita a trionfare. Per riuscirci, Alexandrova, attribuita del testa di serie n.1 del seeding si è imposta in finale sulla coetanea bielorussa Aliaksandra Sasnovich, con il perentorio score di 6-1 6-3 in meno di un’ora.

Primo set assolutamente senza storia. Grazie a due break, nel secondo e nel quarto gioco Alexandrova scappa sul 5 a 0, prima di concedere il gioco della bandiera alla sua avversaria. Solamente i punti totali conquistati nel parziale da Sasnovich. Leggermente, ma solo leggermente, più equilibrato il secondo set. Sul 5 a 2, Alexandrova si trova a servire per il torneo e non riesce a sfruttare l’occasione. Sasnovich però concede a sua volta la battuta per la quinta e decisiva volta nel match, regalandole il titolo. E per la terza volta su tre la Russa vince la finale senza perdere un set.

Nel suo percorso verso la finale, Alexandrova ha eliminato in successione Niculescu, Dodin, Bogdan e Gibbs in semifinale. Per lei si tratta appunto della terza affermazione a Limoges negli ultimi quattro anni. In carriera, non ha mai vinto altri tornei della stessa categoria e nemmeno raggiunto la finale. Grazie a questo successo, la tennista di Chelyabinsk eguaglia il suo best ranking di n.35 del mondo, ottenuto ad ottobre.

Da sottolineare le deludenti prestazioni delle due principali tenniste di casa in tabellone, Caroline Garcia e Alizé Cornet, rispettivamente teste di serie n.2 e n.5 del seeding. Garcia ha perso al primo turno dalla 33enne connazionale Pauline Parmentier con un duplice 6-2 che non lascia spazio a recriminazioni. Cornet è stata battuta al secondo turno in tre set dalla fu azzurra ed ex allieva di Riccardo Piatti Liudmila Samsonova, a sua volta sconfitta nei quarti dalla belga Greet Minnen.